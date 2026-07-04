250 lat przyjaźni. Kongresmeni przypominają o więzi Polski i Ameryki

Kongresmenka Marcy Kaptur z Ohio, współprzewodnicząca Congressional Poland Caucus, złożyła w Izbie Reprezentantów rezolucję upamiętniającą 250 lat przyjaźni polsko-amerykańskiej. Dla Polonii amerykańskiej dokument ten ma wymiar szczególnie symboliczny. Jest oficjalnym głosem Kongresu Stanów Zjednoczonych potwierdzającym to, co polskie rodziny w Ameryce przekazują z pokolenia na pokolenie – że Polacy byli obecni przy narodzinach Stanów Zjednoczonych i pozostają jednymi z ich najwierniejszych sojuszników.

H.Res. 1082 – uznanie historycznego partnerstwa

Rezolucja oznaczona numerem H.Res. 1082 została wniesiona 25 lutego 2026 roku. Jej pełny tytuł mówi o uznaniu 250 lat przyjaźni polsko-amerykańskiej oraz potwierdzeniu żywotnego interesu Stanów Zjednoczonych w zachowaniu demokracji, suwerenności, dobrobytu i bezpieczeństwa Polski.

Na obecnym etapie dokument został jedynie przedstawiony pod obrady Izby Reprezentantów i nie był jeszcze przedmiotem głosowania całej izby. Jest to jednak standardowa procedura legislacyjna dla tego typu rezolucji, zwłaszcza tych o charakterze okolicznościowym.

Inicjatywę poparli przedstawiciele obu partii politycznych. Obok Marcy Kaptur znaleźli się:

Chris Smith (New Jersey)

Bill Keating (Massachusetts)

Mike Turner (Ohio)

Nikki Budzinski (Illinois)

Joe Wilson (Karolina Południowa)

Do grona współwnioskodawców dołączyli również Sanford Bishop (Georgia) oraz Debbie Dingell (Michigan).

Marcy Kaptur, zasiadająca w Kongresie nieprzerwanie od 1983 roku, reprezentuje okręg obejmujący Toledo i północno-zachodnie Ohio – region zamieszkiwany przez jedną z największych społeczności polskiego pochodzenia w Stanach Zjednoczonych.

"Kute w walce o wolność"

W komunikacie towarzyszącym złożeniu rezolucji Marcy Kaptur podsumowała jej przesłanie słowami:

„Od ponad dwóch i pół wieku więzi między narodem polskim i amerykańskim były kute we wspólnej walce o wolność. Nasze narody łączy nie tylko wspólna strategia, ale także ofiara, pamięć i nadzieja. Niech kolejne 250 lat przyjaźni polsko-amerykańskiej będzie jeszcze jaśniejsze”.

Przewodniczący Congressional Poland Caucus przypomnieli również, że Polska pozostaje jednym z najbardziej wiarygodnych sojuszników Stanów Zjednoczonych – od pierwszych kontaktów podczas wojny o niepodległość, przez współpracę w ramach NATO, aż po wspólną służbę i ofiarę żołnierzy obu państw w Afganistanie.

Pułaski, Kościuszko i narodziny Ameryki

Znaczenie rezolucji wynika z faktu, że polski wkład w powstanie Stanów Zjednoczonych poprzedza narodziny samego państwa.

Dwaj wybitni polscy dowódcy – generał Kazimierz Pułaski oraz generał Tadeusz Kościuszko – odegrali istotną rolę podczas wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych.

Pułaski, nazywany Ojcem Amerykańskiej Kawalerii, poległ w 1779 roku podczas oblężenia Savannah.

Kościuszko, jeden z najwybitniejszych inżynierów wojskowych swojej epoki, zaprojektował umocnienia West Point i stworzył fortyfikacje, które odegrały znaczącą rolę w zwycięstwie amerykańskich wojsk.

Obaj pozostają bohaterami zarówno Polski, jak i Stanów Zjednoczonych, symbolizując wspólną walkę o wolność i niepodległość.

Do tej tradycji nawiązał również prezydent Karol Nawrocki podczas wizyty w Gabinecie Owalnym 3 września 2025 roku, podkreślając, że relacje polsko-amerykańskie opierają się na wspólnych wartościach – wolności, suwerenności i demokracji.

Ameryka świętuje 250-lecie

Rok 2026 jest dla Stanów Zjednoczonych wyjątkowy. Cały kraj obchodzi 250. rocznicę podpisania Deklaracji Niepodległości, a kulminacja uroczystości przypada na 4 lipca.

W tym jubileuszowym kontekście przypomnienie wkładu Polaków w narodziny Ameryki nabiera szczególnego znaczenia. Pokazuje bowiem, że polska obecność nie była jedynie epizodem, lecz stanowi integralną część historii powstania Stanów Zjednoczonych.

Dla Polonii oznacza to symboliczne wpisanie polskiego dziedzictwa nie na margines, lecz w samo centrum opowieści o narodzinach amerykańskiej republiki.

Co oznacza ta rezolucja dla Polonii?

Dla milionów Amerykanów polskiego pochodzenia H.Res. 1082 jest czymś więcej niż dyplomatycznym gestem.

To oficjalne przypomnienie, wyrażone przez Kongres Stanów Zjednoczonych, o wkładzie Polaków w historię Ameryki. Jest także potwierdzeniem, że dziedzictwo polsko-amerykańskich relacji pozostaje żywe i nadal znajduje odzwierciedlenie w amerykańskim życiu publicznym.

Polonia od pokoleń pielęgnuje pamięć o generałach Pułaskim i Kościuszce – poprzez nowojorską Paradę Pułaskiego, pomniki, szkoły, mosty i fundacje noszące ich imiona. W roku 250-lecia Stanów Zjednoczonych Kongres przypomina, że ta historia nadal jest częścią amerykańskiej tożsamości.

Niezależnie od dalszych losów rezolucji, już sam fakt jej wniesienia pokazuje, że więź między Polską a Stanami Zjednoczonymi pozostaje trwałym elementem amerykańskiej polityki i pamięci historycznej.

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