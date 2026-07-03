Główny strateg Pentagonu o wzmocnieniu obecności wojskowej USA w Polsce

"Miałem zaszczyt powitać dziś w Pentagonie ministra Bartosza Grodeckiego. Przeprowadziliśmy bardzo konstruktywną dyskusję na wielu frontach, w tym na temat wzmocnienia amerykańskiej obecności siłowej w Polsce oraz rozwoju NATO 3.0. Polska nadal jest wzorcowym sojusznikiem, a my bardzo cenimy jej przywództwo i partnerstwo" – napisał Colby, publikując zdjęcie ze spotkania z delegacją polską.

Grodecki u Colby’ego w Pentagonie

Elbridge Colby to czołowy współpracownik prezydenta Trumpa ds. strategii, który piastował bardzo wysokie funkcje w Pentagonie. Obecnie jest tam jednym z zastępców i zajmuje się planowaniem strategicznym. Jest autorem jednej z najważniejszych w ostatnich latach książek dot. strategii USA "Strategia wypierania. Amerykańska obrona w dobie konfliktu mocarstw", wydanej także w Polsce.

Bartosz Grodecki został Szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego na początku maja tego roku. W latach 2006-2020 pracował w MSZ, m.in. na placówkach w USA i w Szwecji, był także dyrektorem Departamentu Konsularnego. W marcu 2020 roku został wiceministrem sprawa wewnętrznych i administracji. W MSWiA był odpowiedzialny m.in. za sprawy migracyjne, repatriację, politykę graniczną, odpowiadał również za współpracę transgraniczną oraz międzynarodową.

Starania o stałą obecność wojsk USA w Polsce

Obecnie polscy dyplomaci pracują ze stroną amerykańską w zakresie utworzenia stałej – nie tylko rotacyjnej jak dziś – obecności wojsk amerykańskich nad Wisłą. Decyzja taka może wkrótce zapaść.

29 maja wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz skierował do Pentagonu oficjalne pismo, w którym Polska formalnie zgłosiła gotowość do utworzenia na swoim terytorium stałej amerykańskiej bazy wojskowej.

O stałą bazę Amerykanów w Polsce mocno apeluje m.in. były premier, obecnie wiceprezes PiS Mateusz Morawiecki. Polityk napisał w maju, by wszyscy ludzie dobrej woli podjęli działania zmierzające do utworzenia w Polsce stałej bazy wojskowej USA, ponieważ leży to w polskiej racji stanu. Zwrócił przy tym uwagę, że nie chciałby tego Niemcy.

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