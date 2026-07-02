Los polskich MiG-ów 29 przesądzony. MON zdecydował

W 2025 roku MON i Sztab Generalny WP informowały o planowanym przekazaniu Ukrainie części z pozostałych na wyposażeniu polskich Sił Powietrznych MiG-ów-29. Służą Polsce od 1989 r. Obecnie trwa proces zastępowania ich nowocześniejszymi maszynami, ale MiG-i cały czas biorą udział w misjach. Ich bazą 22. Baza Lotnictwa Taktycznego w Królewie Malborskim.

W zamian za przekazanie Ukraińcom maszyn, nasz kraj miał pozyskać technologię dronową, która jest rozwijana przez naszego wschodniego sąsiada z dużym powodzeniem. "Z porozumienia jednak – przynajmniej na ten moment – nic nie wyszło" – pisze Wirtualna Polska.

– Przedstawiliśmy Ukrainie jasną ofertę dotyczącą dronów, technologii. Początkowo była zgoda w tym obszarze. Dzisiaj Ukraina nie wykonuje tego porozumienia. My jesteśmy gotowi do dalszych rozmów – powiedział szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Według polityka sprawa ma podłoże polityczne i wynika m.in. z konfliktu Warszawy z Kijowej na tle historii.

Co dalej z nieprzekazanymi maszynami? "Jak dowiaduje się Wirtualna Polska eksploatacja myśliwców i tak będzie zmierzała do końca" – czytamy. Biuro prasowe MON przekazało: "W związku z osiąganiem przez nie docelowych resursów eksploatacyjnych oraz brakiem perspektywy ich dalszej modernizacji w Siłach Zbrojnych RP – będą schodziły cyklicznie ze służby w Polskich Siłach Zbrojnych".

Decyzja zapadła

"MiGi po prostu się zużywają – wylatują limit godzin, na jaki są certyfikowane, a nikt nie planuje inwestować w ich dalszą modernizację. Dlatego samoloty będą stopniowo, jeden po drugim, wycofywane ze służby" – wskazuje portal.

Resort obrony nie doprecyzował, kiedy to nastąpi, informacje te są niejawne. Pojawia się także pytanie o przyszłość 22. Bazy. "Obecnie jednostka jest także wykorzystywana jako baza do prowadzenia działań w ramach sojuszniczej misji Air Policing. To właśnie tutaj stacjonują sojusznicze jednostki, które mają za zadanie zabezpieczenie polskiego i sojuszniczego nieba na wschodniej flance NATO. MON nie chce na razie zdradzać szczegółów dotyczących przyszłości bazy" – czytamy.

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