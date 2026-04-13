Co teraz z Ziobrą? Nowy ruch prokuratury

W wyniku przegranych wyborów parlamentarnych Viktor Orban odda władzę na Węgrzech po 16 latach rządów. W niedzielnym głosowaniu koalicja Fideszu i KDNP musiała uznać wyższość opozycyjnej partii Tisza.

Jeszcze przed wyborami Peter Magyar mówił, że w przypadku zwycięstwa wydali z kraju zagranicznych polityków, którym za czasów Orbana przyznano azyl. Chodzi o Zbigniewa Ziobrę i Marcina Romanowskiego. Warto tu zauważyć, że węgierski urząd ds. cudzoziemców może cofnąć status azylu, jednak istnieje możliwość odwołania od tej decyzji do sądu.

Co z ENA dla Ziobry?

Tymczasem do Sądu Okręgowego w Warszawie trafiło w poniedziałek pismo z prokuratury. Śledczy zwrócili się z pytaniem o termin posiedzenia w sprawie wydania europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Rozgłośnia RMF FM zauważyła, że bez ENA nie będzie podstawy do sprowadzenia byłego ministra sprawiedliwości do kraju. Bez wydania ENA również Węgry nie mają podstawy do wydania Polsce polityka Prawa i Sprawiedliwości.

W skierowanym do warszawskiego Sądu Okręgowego piśmie prokuratura stwierdziła, że "z uwagi na prawdopodobne cofnięcie udzielonego podejrzanemu azylu politycznego zachodzi prawdopodobieństwo opuszczenia przez Zbigniewa Ziobrę terytorium Węgier i ukrycia się w innym państwie".

"Podjęcie decyzji nie nastąpi w najbliższym czasie, bo wyznaczona do sprawy sędzia czeka na rozstrzygnięcie związanego z nią zażalenia i uprawomocnienie się decyzji o odmowie zawieszenia sprawy ENA" – zwróciło uwagę RMF FM.

Przypomnijmy, że wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania złożyła Prokuratura Krajowa, wskazując, że Zbigniew Ziobro jest podejrzany o popełnienie 26 przestępstw związanych z rzekomymi nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Były minister sprawiedliwości od miesięcy przebywa na Węgrzech, gdzie uzyskał azyl polityczny. Jego dokładne miejsce pobytu nie jest oficjalnie znane, a wcześniej został objęty poszukiwaniami listem gończym.

"Polski przykład niedostatecznie ich nauczył". Romanowski o wyborach na Węgrzech