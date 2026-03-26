Powstanie Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej. Podpisano list intencyjny

Dokument sygnowali prezydent miasta Chełma Jakub Banaszek oraz wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Placówka ma funkcjonować jako filia Muzeum Wojska Polskiego. Zakończenie inwestycji planowane jest na 2027 rok.

Kosiniak-Kamysz: Zbrodnia Wołyńska to nie zamknięty rozdział historii

"Zbrodnia Wołyńska to nie zamknięty rozdział historii. Przywrócenie tej pamięci to nasz obowiązek i każdego kolejnego pokolenia. Dlatego powstanie Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej w Chełmie. Właśnie podpisaliśmy list intencyjny z prezydentem miasta w tej sprawie. To będzie godne miejsce pamięci, które przywraca imiona ofiar, pokazuje prawdę i oddaje sprawiedliwość historii" – napisał w mediach społecznościowych Władysław Kosiniak-Kamysz.

twitter

– Wspólnie, ponad podziałami politycznymi w poczuciu odpowiedzialności upamiętnienia ofiar ludobójstwa wołyńskiego doprowadzimy do powstania tego tak bardzo potrzebnego w Polsce miejsca. Filia Muzeum Wojska Polskiego – Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej będzie prowadzone przez MON, a Centrum Prawdy i Pojednania przez miasto – przekazał z kolei prezydent Chełma Jakub Banaszek.

Podpisanie listu skomentowała również Kancelaria Prezydenta Karola Nawrockiego. W komunikacie opublikowanym na stronie KPRP podkreślono, że "podpisanie listu intencyjnego stanowi ważny krok w kierunku realizacji tego niezbędnego dzieła”. Przypomniano także, że była to zbrodnia, "w której z rąk ukraińskich nacjonalistów zginęło ponad 120 tysięcy Polaków", a powstanie muzeum ma służyć "budowaniu świadomości historycznej, pielęgnowaniu pamięci o ofiarach oraz przeciwdziałaniu zapomnieniu lub relatywizowaniu ludobójstwa".

twitter

Miejsce pamięci, edukacji i dialogu

Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej ma pełnić funkcję zarówno miejsca upamiętnienia, jak i ośrodka edukacyjnego. Jego działalność ma koncentrować się na dokumentowaniu wydarzeń z lat 40. XX wieku na Kresach Wschodnich, w tym poprzez gromadzenie relacji świadków, archiwaliów i eksponatów.

Z informacji zawartych na stronie Muzeum można dowiedzieć się, że instytucja ma opierać się na trzech filarach: pamięci, edukacji i pojednaniu. Oprócz działalności wystawienniczej planowane są lekcje, warsztaty i programy edukacyjne kierowane do młodzieży i dorosłych. Muzeum ma także stanowić przestrzeń refleksji nad przyczynami konfliktów oraz miejscem dialogu, w którym możliwe będzie budowanie porozumienia między narodami.

Czytaj też:

Szkoła "Banderowiec" we Lwowie. Wiceszef MSZ: Zupełnie inne konotacjeCzytaj też:

"Każda ofiara ma mieć grób". Ruszają poszukiwania Polaków w ukraińskich Ugłach