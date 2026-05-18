Środa przyznaje rację Michnikowi ws. Wołynia. "I my niewinni nie jesteśmy"

Adam Michnik ocenił, że domaganie się ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej jest "absurdalne i niebezpieczne". Z opinią redaktora naczelnego "Gazety Wyborczej" zgodziła się w tej sprawie Magdalena Środa. Filozof odniosła się do sprawy za pośrednictwem mediów społecznościowych. Przy okazji zaatakowała "Do Rzeczy", które pisało o tej sprawie.

Środa o ekshumacjach na Wołyniu: Nekrofilna potrzeba

"Pełna zgoda z Michnikiem w sprawie Wołynia" – napisała na Facebooku Środa. Jak podkreśliła, pomysł rozgrzebywania historii a przede wszystkim ekshumacji ofiar jest absurdalny i niebezpieczny.

"Ukraińcy walczą za nas i o nas, to nie czas na wytykanie im historycznych zbrodni, zwłaszcza, że i my niewinni nie jesteśmy choć wybielamy się jak możemy i to w sprawach Ukraińców jak i Żydów" – stwierdziła.

W dalszej części swojego wpisu Magdalena Środa zastanawia się, "skąd u nas ta nekrofilna potrzeba".

"Dziwne jest to zwłaszcza w kraju tak katolickim, wśród prawicowych i – a jakże! – katolickich mediów (DoRzeczy śmiertelnie wypowiedzią Michnika oburzone), by nie myśleć o duszy lecz o ciele i nie działać z poczucia miłości bliźniego lecz zemsty, nienawiści i... komleksów lub nudy. Taki naczelny Do Rzeczy czy prawicowi posłowie muszą czymś zainteresować swoich zwolenników a ekshumacje, od czasów, Smoleńska to proceder przyciągający uwagę a co ważniejsze – intratny politycznie" – podsumowała.

Michnik o ekshumacjach na Wołyniu: Absurdalne i niebezpieczne

Przypomnijmy, że wspomniane słowa Adama Michnika na temat ekshumacji na Wołyniu padły przy okazji kongresu Impact'26. Redaktor naczelny "Gazety Wyborczej" stwierdził, że "opinia demokratyczna" ma jednoznaczne podejście do Ukrainy i chce pomagać napadniętemu państwu, jednak pojawiają się też głosy "antydemokratyczne". Dziennikarz w tym kontekście nawiązał do sprawy ekshumacji ofiar ukraińskiej rzezi na Wołyniu.

– Jest tu też opinia antydemokratyczna. Rozpętywanie awantury wokół Wołynia. Nagle domaganie się brutalne rozkopywać te groby sprzed kilkudziesięciu lat mnie się to wydaje absurdalne i niebezpieczne – mówił Michnik.

Czytaj też:

Spór o Wołyń. Rzecznik prezydenta odpowiada ministerCzytaj też:

Poseł PiS: Ukraińcy zabili naszych obywateli próbując wciągnąć nas w wojnęCzytaj też:

Powstanie Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej. Podpisano list intencyjny