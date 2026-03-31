Poseł PiS: Ukraińcy zabili naszych obywateli próbując wciągnąć nas w wojnę

Przypomnijmy, że w listopadzie 2022 we wsi Przewodów w województwie lubelskim, spadła ukraińska rakieta, zabijając dwóch Polaków. Tego dnia Ukraińcy odpierali duży atak Rosjan.

Wiceminister spraw zagranicznych Władysław Teofil Bartoszewski był pytany w Radiu Zet, dlaczego Polska nie dostała od Ukrainy przeprosin za to, co się wówczas wydarzyło.

– To był nieszczęśliwy wypadek, to nie ma kwestii. W Finlandii nikt nie zginął – stwierdził wiceszef MSZ. – Nie zginął i są przeprosiny – zauważyła dziennikarka.

– Są rzeczy, o których się nie zapomina. Ale są rzeczy, których nie można codziennie przypominać. O zbrodni wołyńskiej trzeba mówić zawsze – odparł wymijająco polityk PSL.

Matecki: Chcieli wciągnąć Polskę do wojny

Sprawę w mocnych słowach skomentował polityk PiS Dariusz Matecki. "Powiedzmy to wprost: Ukraińcy zabili naszych obywateli próbując wciągnąć nas w wojnę z Rosją" – napisał w mediach społecznościowych.

Polityk podkreśla, że Ukraińcy nigdy za to nie przeprosili i dalej "brną w kłamstwa".

Następnie Matecki zwrócił się bezpośrednio do ambasadora Ukrainy w Warszawie Vasyla Bodnara. "Wiemy co zrobiliście. Kolejna zbrodnia na Polakach, do której nie chcecie się przyznać" – stwierdził poseł.

Ukraina przeprasza Finlandię

Podczas serii ukraińskich ataków na rosyjskie porty w okolicach Sankt Petersburga w zeszłym tygodniu, kilka dronów "zabłądziło" na terytorium państw bałtyckich. Dwa rozbiły się na Łotwie i w Estonii, jeden na Litwie. Z kolei w niedzielę (29 marca) drony, z których co najmniej jeden był ukraiński, naruszyły przestrzeń powietrzną w południowo-wschodniej Finlandii. Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Kijowie poinformowało, że przeprosiło stronę fińską za ten incydent, podając tę samą argumentację – że lot bezzałogowców został zakłócony przez Rosjan.

Za zdarzenia Ukraina przeprosiła już także mieszkańców Estonii, Litwy i Łotwy w związku z incydentami, do których doszło w ubiegłym tygodniu, gdy ukraińskie drony wleciały na terytorium tych trzech państw.

Czytaj też:

