Zełenski: Ukraina może pomóc odblokować Cieśninę Ormuz

W ostatnich dniach przedstawiciele Ukrainy prowadzili z państwami Zatoki Perskiej negocjacje w sprawie eksportu dronów morskich. Strony omawiały również możliwości odblokowania Cieśniny Ormuz.

– Poruszyliśmy tę kwestię, ponieważ jest ona bolesna i paląca dla całego świata, ponieważ panuje kryzys energetyczny. Rozmawialiśmy o tym szczegółowo, dzieliliśmy się doświadczeniami z Korytarza Czarnomorskiego i jego funkcjonowaniem. Rozumieją, że odblokowanie Korytarza Czarnomorskiego było bardzo owocne dla naszych Sił Zbrojnych. Dzielimy się tymi szczegółami – powiedział Wołodymyr Zełenski.

Prezydent Ukrainy podkreślił, że sprawą zablokowanej cieśniny zajmują się głównie Stany Zjednoczone. Jednakże Kijów jest "zawsze gotowy" pomagać swoim partnerom.

Prezydent zauważył również, że Ukraina podpisała umowy z krajami arabskimi Bliskiego Wschodu o wspólnej produkcji broni na okres 10 lat. Zawarto również porozumienia o zaopatrzeniu Ukrainy w olej napędowy na co najmniej rok.

Cieśnina Ormuz zamknięta

Ambasada Iranu w Madrycie poinformowała w czwartek (26 marca), że uważa Hiszpanię za kraj, który przestrzega prawa międzynarodowego, dlatego też Iran jest otwarty na ewentualne prośby dotyczące dostępu do Cieśniny Ormuz.

Wcześniej irańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych przesłało ONZ notatkę z informacją, że statki "niestawione wrogo" mogą przepływać przez tę strategiczną cieśninę, jeśli uzgodnią to z władzami w Teheranie.

Prezydent USA Donald Trump zasugerował w czwartek (26 marca), aby Iran zezwolił na przepływ przez Ormuz 10 tankowców, jako gest dobrej woli w negocjacjach, w tym kilku statków pływających pod banderą Pakistanu.

Agencja Reutera zwraca uwagę, że w zeszłym roku flota statków handlowych pod banderą hiszpańską osiągnęła najniższy poziom od dwóch dekad. Obecnie składa się z 91 jednostek, z czego jedynie sześć to tankowce, a 13 to gazowce.

