Zełenski ujawnia ustalenia wywiadu. "Jak można?"

Informacje, o których poinformował Wołodymyr Zełenski pochodzą z sobotniego raportu ukraińskiego wywiadu.

Zełenski o rosyjskich satelitach. Ujawnia ustalenia ukraińskiego wywiadu

Wynika z niego, że 24 marca rosyjskie satelity wykonały zdjęcia amerykańsko-brytyjskiej bazy na wyspie Diego Garcia na Oceanie Indyjskim, a także międzynarodowego lotniska i infrastruktury naftowej na polu Burgan w Kuwejcie. Ustalenia ukraińskich służb wywiadowczych wskazują ponadto, że dzień później Rosjanie sfotografowali również bazę lotniczą Prince Sultan w Arabii Saudyjskiej, a 26 marca – saudyjskie pole naftowe Szajbah, bazę lotniczą w tureckim Incirlik w Turcji oraz bazę lotniczą Al Udeid w Katarze".

"Kto komu pomaga, znosząc sankcje wobec agresora, który (...) udostępnia informacje wywiadowcze wykorzystywane do ataków na amerykańskie, bliskowschodnie, brytyjskie oraz amerykańsko-brytyjskie bazy?" – zapytał prezydent Ukrainy. Według Zełenskiego, tego rodzaju powtarzające się działania rozpoznawcze oznaczają jedno: przygotowanie do uderzenia. – Jak można znosić sankcje, kiedy Rosja postępuje w ten sposób? – dopytywał.

Ukraiński przywódca podkreślał konieczność utrzymania presji na Kreml, podczas gdy znoszenie sankcji jest działaniem, które formy nacisku nie stanowi.

"Wygląda to dziwnie: sankcje są znoszone, a agresor dzieli się informacjami wykorzystywanymi do uderzeń w cele, także w tych krajach rozważających łagodzenie sankcji lub już je łagodzących" – podsumował prezydent Zełenski.

Wojna na Bliskim Wschodzie. USA chcą iść o krok dalej

Trwająca od miesiąca wojna wybuchła 28 lutego, kiedy Izrael i Stany Zjednoczone przeprowadziły naloty na Iran, zabijając jego najwyższego przywódcę i wywołując konflikt, który rozprzestrzenił się na cały Bliski Wschód.

Ruch morski w kluczowej Cieśninie Ormuz, przez którą normalnie przepływa 20 proc. światowego transportu ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego (LNG), został niemal całkowicie sparaliżowany, a bogata i pełna turystów Zatoka Perska z dnia na dzień stała się jednym z najbardziej niebezpiecznych miejsc na świecie z powodu odwetowych ataków Iranu.

Obecnie, jak wynika z ustaleń mediów, Pentagon przygotowuje operacje lądowe w Iranie, w tym naloty i desant sił specjalnych.

Czytaj też:

Iran odgraża się USA. "Czekamy na amerykańskich żołnierzy, pożałują tego"Czytaj też:

Gwardia Rewolucyjna Iranu rekrutuje dzieci. "12-latkowie strzelają"Czytaj też:

Ogromne protesty przeciwko Trumpowi w USA i za granicą. "Miliony ludzi"