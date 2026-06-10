Nowości W drodze – czerwiec 2026 r.

Połącz-ONA. Budowanie więzi z dorastającą córką, Justin Coulson

Świat wysyła nastoletnim dziewczętom sprzeczne komunikaty. Mają tyle możliwości i wolności, a jednocześnie mierzą się z ogromną presją, by być idealną: wyglądaj „odpowiednio”, udawaj, że wszystko jest w porządku, nawet wtedy, gdy czujesz niepewność i osamotnienie.

Justin Coulson kieruje tę książkę, opartą na setkach wywiadów i rozmów, do rodziców, którzy chcą wsłuchać się w głos swoich córek, wspierać je, respektując ich granice, oraz wspomagać proces budowania własnej tożsamości, tak ważnej dla młodych osób. Jako doświadczony rodzic i specjalista stara się odpowiedzieć na pytanie o to, jak towarzyszyć nastoletnim dziewczętom w świecie, który wymaga od nich tak wiele.

Książka ukazała się w ramach: kontrapunkt.

Dzieła mniejsze: traktaty, św. Tomasz z Akwinu

Chociaż Święty Tomasz jest najbardziej znany ze swoich monumentalnych prac, to spod jego pióra wyszły także krótsze pisma. Tom Dzieła mniejsze: traktaty zawiera pięć z nich: O bycie i istocie, O zasadach natury do brata Sylwestra (oba w nowych tłumaczeniach), Streszczenie teologii (pierwszy pełen polski przekład), O władzy oraz O substancjach czystych. Ich wspólną cechą jest nie tylko relatywna zwięzłość, ale też systematyczny charakter (stąd podtytuł tomu – „traktaty”).

Książka ukazała się jako 36. tom serii „Dzieła wszystkie Tomasza z Akwinu”.

Matka Boża Dzikowska, Elżbiety Wiater

Obraz Matki Bożej Dzikowskiej z Tarnobrzega, od początku istnienia tamtejszego kościoła nazywanej Różą z Jerycha, od wieków otaczany jest czcią wiernych. Wielu modlących się przed nim otrzymuje szczególne łaski. Wizerunek zachwyca doskonałym warsztatem malarskim, pięknem i bogactwem symboliki. Umieszczony w okazałym sanktuarium fundacji hrabiów Tarnowskich, wciąż zaprasza do nawrócenia i wzrostu w wierze.

Książkadostępna będzie podczas różnego rodzaju wydarzeń z okazji jubileuszu 350-lecia obecności dominikanów w Tarnobrzegu.