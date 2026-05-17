Nie żyje płk Zbigniew Zaborowski "Sokół". Bohatera AK pożegnał szef MON

O śmierci żołnierza Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich, działacza kombatanckiego oraz konstruktora broni poinformował w niedzielę wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Kosiniak-Kamysz żegna pułkownika "Sokoła"

Informację o śmierci pułkownika przekazał szef MON we wpisie opublikowanym na platformie X. "Na wieczną wartę odszedł płk dr inż. Zbigniew Zaborowski ps. "Sokół" – żołnierz Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich, wieloletni prezes Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich. Świadek niemieckich zbrodni, dwukrotnie aresztowany w związku z podejrzeniem przynależności do BCh" – napisał w mediach społecznościowych Władysław Kosiniak-Kamysz.

Minister podkreślił, że Zaborowski do końca życia przypominał o patriotyzmie i poświęceniu żołnierzy wywodzących się z polskiej wsi. "Polska wieś wydała wielu bohaterów. Pułkownik Zaborowski do końca przypominał o ich odwadze, patriotyzmie i miłości do Polski" – dodał szef MON. Kosiniak-Kamysz ujawnił także, że jeszcze kilka dni temu spotkał się z pułkownikiem i jego rodziną. "Jeszcze kilka dni temu miałem zaszczyt przekazać Pułkownikowi i jego rodzinie pamiątkowy ryngraf z podziękowaniem za służbę Ojczyźnie. Cześć Jego pamięci!" – napisał minister.

Walczył w Batalionach Chłopskich i Armii Krajowej

Zbigniew Zaborowski urodził się 13 lipca 1928 roku we wsi Zagrody koło Opola Lubelskiego. Pochodził z rodziny o silnych tradycjach patriotycznych. W czasie II wojny światowej, jeszcze jako nastolatek, wstąpił do Batalionów Chłopskich. Był łącznikiem i przewodnikiem w oddziale Stefana Płazy ps. "Sawan". Po scaleniu Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich przeszedł szkolenie wojskowe w oddziale Bolesława Frańczaka ps. "Argil". Brał udział w akcji "Burza", prowadzonej przez polskie podziemie przeciwko niemieckiemu okupantowi.

Po zakończeniu wojny zaangażował się w działalność antykomunistycznego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” (WiN). W okresie PRL był dwukrotnie aresztowany przez aparat bezpieczeństwa w związku z podejrzeniami o działalność w Batalionach Chłopskich. Mimo represji ukończył studia na Wydziale Uzbrojenia Wojskowej Akademii Technicznej. Uzyskał stopień doktora inżyniera i przez lata zajmował się rozwojem technologii wojskowych.

Pułkownik Zaborowski przez lata aktywnie działał w środowiskach kombatanckich. Pełnił funkcję prezesa Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich, zasiadał także w Radzie ds. Kombatantów przy Prezydencie RP. Dla wielu był jednym z ostatnich świadków historii polskiego podziemia niepodległościowego i okupacyjnych zbrodni niemieckich.