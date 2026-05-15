Związek zawodowy w obronie Jaskanisa. "Ballada o dyrektorze"

W czwartek popołudniu minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska poinformowała o dymisji dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. "Podjęłam decyzję o odwołaniu Pawła Jaskanisa ze stanowiska dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie – jednej z najważniejszych instytucji dziedzictwa narodowego w Polsce. Nie może być mojej zgody na działania, które uderzają w dobre imię Muzeum i są sprzeczne z jego fundamentalną misją. Autonomia dyrektorów nie może oznaczać zwolnienia z ponoszenia konsekwencji podejmowanych decyzji. Obowiązki p.o. dyrektora powierzyłam dziś Piotrowi Górajcowi" – ogłosiła w serwisie X minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska.

Jest to pokłosie imprezy techno, którą zorganizowano w sobotę na dziedzińcu przed pałacem. Po imprezowiczach pozostał mocno zadeptany trawnik, wiele śmieci oraz skargi mieszkańców Wilanowa na ogromny hałas do późnych godzin nocnych.

Jeden z muzealnych związków zawodowych – NSZZ "Solidarność" – pozytywnie ocenił decyzję resortu. Związkowcyzwracają uwagę, że od 2024 r. domagali się odwołania dyrektora, wskazując na nieprawidłowości w zarządzaniu muzeum.

"Ostatnie wydarzenia związane z organizacją masowej imprezy techno na terenie Wilanowa przechyliły szalę. Mamy nadzieję, że nasza historia będzie wsparciem dla innych pracowników kultury walczących o dialog społeczny, szacunek dla pracowników i ochronę dziedzictwa narodowego" – czytamy w oświadczeniu Jacka Kuśmierskiego, przewodniczącego NSZZ "Solidarność" w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Jednak drugi muzealny związek zawodowy krytykuje dymisję. W piątek przewodniczący Związku Zawodowego "Nasze Muzeum" wysłał wiadomość do wszystkich pracowników, prosząc o podpisanie petycji w obronie Jaskanisa. "Uważam, że jako zespół jesteśmy winni Panu Dyrektorowi jednoznaczne wsparcie. Nie możemy pozwolić na to, aby 24 lata rzetelnej pracy, budowania prestiżu Wilanowa i dbałości o naszą instytucję zostały przekreślone przez jeden incydent, w którym Pan Dyrektor został wprowadzony w błąd przez podmiot zewnętrzny. Decyzja o odwołaniu jest drastycznie nieproporcjonalna do zaistniałej sytuacji" – czytamy w wiadomości Jarosława Kulpińskiego. Zachęca do podpisywania listu, który zostanie wysłany do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

"Ballada dla dyrektora"

Jak opisuje Wirtualna Polska, w osobnym mailu do wszystkich pracowników, związkowiec przesłał plik z "Balladą o panu dyrektorze". To pieśń wygenerowana przez sztuczną inteligencję. Jej słowa brzmią: "Klucze do historii w dłoniach mocno trzyma, gdy nad Wilanowem wstaje sroga zima. Albo gdy lato złoci królewski dach. On czuwa nad pięknem, co drzemie w tych snach. Pałac Jana trzeciego, duma naszych lat. Dyrektor go chroni przed wichrami strat. Wilanowski strażnik. Serce pośród ścian, gdzie duch Sobieskiego spotyka swój plan".

