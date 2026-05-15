Palacze zapłacą więcej. "Akcyza pozytywnie wpłynie na zdrowie obywateli"

Nowelizację poparło 231 posłów, przeciw zagłosowało 23, a wstrzymało się 174.

Ministerstwo Finansów zaproponowało w projekcie, aby podwyższyć akcyzy dla wszystkich urządzeń do waporyzacji (wielorazowe papierosy elektroniczne, urządzenia wielofunkcyjne oraz podgrzewacze), jak również dla zestawów części do takich e-papierosów. Opłata ma wzrosnąć o 10 zł.

Wzrośnie również akcyza na płyn do papierosów elektronicznych z 0,96 zł za każdy mililitr, do 2,20 zł.

"Zmiana stawek akcyzy na urządzenia do waporyzacji oraz płyn do papierosów elektronicznych zmniejszy ekonomiczną dostępność tych wyrobów, a przez to ograniczy ich konsumpcję, w tym szczególnie przez osoby młode, a co za tym idzie pozytywnie wpłynie na zdrowie obywateli" – przekonuje resort finansów.

Resort za pomocą nowelizacji chciał załatać "dziurę" prawną. Do tej pory akcyza bowiem nie obejmowała urządzeń działających na zasadzie indukcji. Stawka ma wynieść 40 zł od sztuki.

Zapłacimy więcej za alkohol?

Liderka Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zapowiedziała niedawno złożenie wniosku o pierwsze czytanie projektu ustawy podnoszącej akcyzę na alkohol. Jak wskazała, celem jest przeznaczenie dodatkowych środków na ochronę zdrowia. Według założeń projekt ma przynieść 2,8 mld zł wpływów. Całość tej kwoty miałaby zostać skierowana do systemu ochrony zdrowia. Propozycja spotkała się już z krytyką ze strony przedsiębiorców.

Z kolei minister finansów Andrzej Domański przyznał, że projekt Polski 2050 nie był z nim konsultowany. Jednocześnie zapowiedział, że będą kolejne, rządowe projekty podwyżki akcyzy na alkohol, opłaty cukrowej i tzw. małpek. Przypomnijmy, że nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym zakładała zwiększenie skali podwyżek akcyzy na alkohol w tym roku. Obecnie w ustawie zapisane są podwyżki tego podatku o 5 proc. w roku 2026 oraz o 5 proc. w roku 2027. Uchwalona nowela podnosiła stawki akcyzy w roku 2026 o 15 proc., a w roku 2027 – o 10 proc.

