"Nie jesteśmy populistami". Minister odpowiada Domańskiemu

Ugrupowanie współtworzące koalicję rządzącą proponuje m.in. wprowadzenie podwyżki drugiego progu podatkowego do 140 tys. zł oraz wprowadzenie podatku cyfrowego.

Minister finansów: Nie mogę powiedzieć, jakie będą progi na 2027 r.

Do postulatu odniósł się na antenie Polsat News szef resortu finansów.

– Polacy mówią jasno – bezpieczeństwo jest priorytetem, najważniejsze jest zapewnienie nam wszystkim wspólnie bezpieczeństwa, stąd dzisiaj pożyczka SAFE i dlatego również wydajemy jako państwo 5 proc. naszego PKB, 200 mld zł rocznie na bezpieczeństwo, na obronę, modernizację polskiej armii – powiedział Andrzej Domański.

– W Ministerstwie Finansów pracujemy nad zmianami podatkowymi. W rozwiązaniach na rok 2026 progi podatkowe pozostają bez zmian. Będziemy analizować sytuację, dochody i wydatki budżetowe. W tej chwili nie mogę powiedzieć, jak będą wyglądały progi na 2027. Kiedyś oczywiście, że drugi próg na pewno zostanie podniesiony, to jest oczywiste – zaznaczył minister.

Pełczyńska-Nałęcz odpowiada Domańskiemu

Wypowiedź Andrzeja Domańskiego skomentowała w mediach społecznościowych przewodnicząca Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

"To jeszcze raz: jako Polska 2050 proponujemy sprawiedliwą zmianę podatkową. Nie, nie jesteśmy populistami – odpowiedzialnie wskazujemy źródła finansowania" – napisała minister funduszy i polityki regionalnej.

Polityk wskazała postulaty jej ugrupowania:

"1) Podwyżka drugiego progu do 140 tys. zł – ulga dla tych, którzy zarabiają średnio, a płacą jak bogacze 32 proc.

2) Podatek cyfrowy – to najwyższy czas. Nie możemy być kolonią USA. Musimy być godnym i suwerennym partnerem.

3) Wyższa akcyza na alkohol – środki z nadwyżki wprost skierowane na ochronę zdrowia.

4) Modyfikacja ryczałtu – prosty sposób rozliczania dla mikroprzedsiębiorców, a nie raj podatkowy dla bardzo bogatych".

"Zróbmy to wspólnie" – zaapelowała Pełczyńska-Nałęcz.

