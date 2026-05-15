Śmierć Barbary Skrzypek. Jest decyzja sądu

Posiedzenie w sprawie śmierci Barbary Skrzypek odbyło się 11 maja. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa uznał zażalenie rodziny za bezzasadne w całości. Oznacza to, że nikt nie usłyszy w tej sprawie zarzutów.

Sąd oddalił zażalenie rodziny Barbary Skrzypek. To koniec sprawy

Jak przekazała cytowana przez "Fakt" rzecznik Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga prok. Karolina Staros, sąd nie uwzględnił argumentów pełnomocnika rodziny bliskich Barbary Skrzypek, którzy starali się dowieść, że w toku śledztwa dokonano błędnych ustaleń dotyczących przesłuchania zmarłej. Według sądu, prokurator nie uchybił też przepisom procedury karnej. "Z ustaleń wynika, że osoby uczestniczące w przesłuchaniu Barbary Skrzypek 12 marca 2025 r. nie naruszyły reguł ostrożności wobec jej zdrowia i życia. Śledczy wykluczyli, aby śmierć kobiety, która nastąpiła trzy dni później, była wynikiem działań osób trzecich. Sąd potwierdził, że w tej sprawie nie zostały spełnione znamiona czynu z art. 155 k.k." – czytamy.

Orzeczenie sądu oznacza więc, że decyzja prokuratury o umorzeniu postępowania w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci Barbary Skrzypek jest prawomocna.

Zmarła trzy dnie po przesłuchaniu przez Wrzosek

Przypomnijmy, że Barbara Skrzypek, wieloletnia współpracownica prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego zmarła 15 marca 2025 roku, trzy dni po przesłuchaniu w charakterze świadka w śledztwie w sprawie "dwóch wież". Sekcja zwłok wykazała, że powodem zgonu był zawał serca. Czynności w tej sprawie wykonywała prokurator Ewa Wrzosek.

Środowisko PiS wiąże śmierć kobiety z jej przesłuchaniem i zdenerwowaniem, które mu towarzyszyło, a także niedopuszczeniem do przesłuchania jej pełnomocnika. Prokurator Ewa Wrzosek, która odmówiła obecności jej pełnomocnika, uzasadniała swoją odmowę m.in. tym, że w postępowaniu przygotowawczym prokurator może odmówić dopuszczenia do udziału w postępowaniu pełnomocnika, jeżeli uzna, że nie wymaga tego obrona interesów osoby nie będącej stroną. Barbara Skrzypek nie była stroną, tylko świadkiem.

Czytaj też:

Poseł PiS zasłabł w prokuraturze. "Gdy zobaczyłem panią Wrzosek…"Czytaj też:

Poseł PiS zasłabł w prokuraturze. Wrzosek: Jestem zdegustowana