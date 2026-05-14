"Tak dalej nie zajedziemy". Żukowska: Trudno będzie wygrać wybory

Sejm odrzucił w ubiegły czwartek wotum nieufności wobec minister zdrowia. Przeciwko odwołaniu Jolanty Sobierańskiej-Grendy ze stanowiska opowiedziało się 238 posłów, za było 212, a dziewięciu nie wzięło udziału w głosowaniu. Wśród posłów, którzy stanęli w obronie szefowej resortu zdrowia była Anna Maria Żukowska.

'Polityk Lewicy była w środę gościem Polsatu News. Żukowska wskazała, że choć Sobierańska-Grenda została obroniona przez większość rządową, to jednak zła sytuacja w służbie zdrowia będą ciążyć rządowi aż do końca kadencji. Bez zdecydowanych zmian, może nawet doprowadzić do przegrania wyborów w przyszłym roku.

– Mówiłam w wystąpieniu dotyczącym wotum nieufności wobec pani minister Jolanty Sobierańskiej-Grendy, że ja się obawiam, iż wyborcy potraktują tę sytuację dając nam już nie żółtą, ale czerwoną kartkę jako całej koalicji. Naprawdę trudno będzie wygrać wybory z taką sytuacją w ochronie zdrowia, kiedy nie wydaje się na profilaktykę, co w ogóle też z punktu widzenia ekonomicznego jest głupie, bo później znacznie więcej kosztuje leczenie tych chorób na wyższym stopniu ich zaawansowania – powiedziała.

Żukowska: Będziemy walczyć o reformę

Przewodnicząca klubu parlamentarnego Lewicy wskazywała, że uzdrowienie służby zdrowia jest jednym z ważniejszych postulatów jej środowiska politycznego. Klub chce wprowadzenia m.in. podatku zdrowotnego czy podatku tłuszczowego. Środki pozyskane z tych źródeł miałyby posłużyć zniwelowaniu dziury w Narodowym Funduszu Zdrowia.

– To jest kwestia akcyzy na alkohol, to szereg propozycji, które przedłożymy w projekcie poselskim, gdyż niestety, ale pan minister Andrzej Domański nie był przychylny mimo, że jest ministrem finansów, wobec ustawy, która te pieniądze do budżetu przynosi, a nie zabiera – stwierdziła.

Czytaj też:

Żukowska z apelem do Tuska: Obawiam się, że będziemy mieli problemCzytaj też:

Żukowska oburzona inicjatywą DIOZ. "Wykorzystywanie tragicznej śmierci"