Żukowska z apelem do Tuska: Obawiam się, że będziemy mieli problem

W czwartek posłowie zagłosują nad odwołaniem dwóch ministrów – minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy oraz minister klimatu Pauliny Hennig-Kloski. Wydaje się, że w przypadku tej pierwszej koalicja ma wspólny front i obroni swoją minister.

W trakcie dyskusji dotyczącej szefowej resortu zdrowia głos zabrała Anna Maria Żukowska z Lewicy. Poseł zaapelowała do premiera o podjęcie realnych działań w celu naprawy służby zdrowia.

– Decyzją pana premier Ministerstwo Zdrowia w trakcie rekonstrukcji rządu zostało odpolitycznione. Tym samym koalicjanci, w tym Lewica, nie mają tam swojego reprezentanta lub reprezentantki i nie mogą brać pełnej odpowiedzialności za to, co w ministerstwie się dzieje, jakie decyzje tam zapadają – stwierdziła.

– Niezależnie od tego, jakie zapadają decyzje w MZ, to i Salomon z próżnego nie naleje i jeżeli pan, panie premierze, nie zmieni swojego podejścia do finansowania ochrony zdrowia i jeżeli pan, panie premierze, nie zmieni swojego podejścia do finansowania ochrony zdrowia, to obawiam się, że będziemy mieli problem, żeby wspólnie wygrać kolejne wybory – dodała wiceprzewodnicząca Lewicy.

Katastrofa w służbie zdrowia

Dziura w Narodowym Funduszu Zdrowia może wynieść w tym roku aż 18 mld zł. Z tego powodu NFZ decyduje o kolejnych cięciach. Od początku kwietnia za nadwykonania w kolonoskopii, gastroskopii, tomografii komputerowej i rezonansie magnetycznym resort płaci mniej niż dotychczas. Szpitale są zmuszone odwoływać zaplanowane wcześniej badania. Pojawiają się doniesienia, że podniesione zostaną limity na operacje zaćmy.

To jednak nie koniec. Wiceminister zdrowia w rządzie PiS, Janusz Cieszyński, ujawnił pismo, jakie Ministerstwo Zdrowia skierowało do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Dotyczy ono możliwych zmian na liście darmowych leków dla seniorów. Przypomnijmy, że od września 2023 r. m.in. seniorzy w wieku 65 plus mogą korzystać z darmowych leków. Na liście znajduje się ponad 4 tys. pozycji, co stanowi większość wszystkich leków refundowanych. Darmowe leki wydawane są tylko na receptę.

"Kierunek bardzo dramatyczny dla chorych". Była minister zdrowia bije na alarm

