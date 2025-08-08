Afera wokół KPO. Gasiuk-Pihowicz: Kilka nieprawidłowości

Od rana w mediach pojawiają się informacje, że unijne środki, które miały pobudzić polską gospodarkę, były wydawane m.in. na jachty, drogi sprzęt AGD, budowę saun czy solariów. Premier Donald Tusk powiedział, że nie zaakceptuje żadnego marnotrawstwa pieniędzy z KPO. Opozycja z kolei wskazuje, że nadzór na akceptacją wniosków o dofinansowanie sprawowali urzędnicy i politycy z nadania obecnej większości sejmowej.

Tymczasem europoseł KO uważa, że PiS nie powinno krytykować nieprawidłowości. Kamila Gasiuk-Pihowicz podkreśla, że politycy tej partii wykazują się obłudą i są "największymi aferzystami III RP". "Kaczyński, Ziobro i Duda zablokowali miliardy euro KPO na rozwój Polski. Teraz, gdy przy realizacji kilku z 824 tys. umów są nieprawidłowości PiS wali w bębny uczciwości. Zero tolerancji dla marnowania środków z KPO, ale też stop obłudzie największych aferzystów III RP" – napisała.

Przypomnijmy, że środki z Funduszu Odbudowy zostały uruchomione dopiero po przejęciu władzy przez rząd Donalda Tuska – stało się to pomimo, iż nie wprowadzono zmian w wymiarze sprawiedliwości, których wcześniej domagała się od Polski Komisja Europejska.

Będą kontrole ministerstwa

Na aferę, jaka po ujawnieniu tych informacji wybuchła w sieci, szybko zareagowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

– Mamy do czynienia z opisem sytuacji, w którym projekty, które zostały wybrane do finansowania, nie spełniają jego celów. Spełniają wrażenia projektów dość cwaniackich. Mówimy o inwestycji HoReCA (Hotel, Restaurant, Catering), której łączna wartość stanowi mniej niż pół procenta wartości KPO – powiedział podczas piątkowej konferencji prasowej wiceszef tego resortu Jan Szyszko.

Wiceminister przypomniał, że wspomniana inwestycja była skierowana do polskich hotelarzy, restauratorów, firm cateringowych, żeby pomóc w poszerzaniu ich działalności. – Jej cel jest słuszny i potrzebny gospodarczo. To branża, która szczególnie ucierpiała podczas pandemii – podkreślił.

Z kolei Prokuratura Regionalna w Warszawie podjęła z urzędu czynności sprawdzające ws. doniesień medialnych o nieprawidłowościach w dotacjach z Krajowego Planu Odbudowy.

