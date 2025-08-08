Ziobro: Smród zrobił się intensywny. Zaczęli zrzucać winę na partię Hołowni

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zabrał głos ws. afery wokół wydatkowania części środków z KPO. Polityk przekonuje, że KO chce przerzucić winę na Polskę 2050 – minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz jest przedstawicielką formacji Szymona Hołowni.

"O aferze z KPO wiedzieli doskonale od dawna, ale najwyraźniej obowiązywała zasada: 'nie widzę, nie słyszę, nie wiem'. Gdy jednak smród zrobił się zbyt intensywny, nagle wszyscy zaczęli zatykać nosy i zrzucać winę na… partię Hołowni. Donald Tusk udaje zaskoczonego i z marsową miną wskazuje palcem na minister Pełczyńską-Nałęcz" – pisze Ziobro.

"Jasne, jest politycznie współodpowiedzialna, ale to przecież Tusk wprowadził do jej resortu swojego zaufanego człowieka – Jacka Karnowskiego, lojalnego partyjnego towarzysza z Sopotu, pełnokrwistego PO-wca i strażnika jego interesów wokół KPO. I dlatego Tusk powinien jako pierwszy wytłumaczyć, jakim cudem miliony z KPO popłynęły strumieniem tam, gdzie europejska myśl innowacyjna jeszcze nie sięgała: do klubów swingersów, na jachty i solaria w pizzeriach" – podsumował polityk PiS.

Będą kontrole ministerstwa

Na aferę, jaka po ujawnieniu tych informacji wybuchła w sieci, szybko zareagowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

– Mamy do czynienia z opisem sytuacji, w którym projekty, które zostały wybrane do finansowania, nie spełniają jego celów. Spełniają wrażenia projektów dość cwaniackich. Mówimy o inwestycji HoReCA (Hotel, Restaurant, Catering), której łączna wartość stanowi mniej niż pół procenta wartości KPO – powiedział podczas piątkowej konferencji prasowej wiceszef tego resortu Jan Szyszko.

Wiceminister przypomniał, że wspomniana inwestycja była skierowana do polskich hotelarzy, restauratorów, firm cateringowych, żeby pomóc w poszerzaniu ich działalności. – Jej cel jest słuszny i potrzebny gospodarczo. To branża, która szczególnie ucierpiała podczas pandemii – podkreślił.

Z kolei Prokuratura Regionalna w Warszawie podjęła z urzędu czynności sprawdzające ws. doniesień medialnych o nieprawidłowościach w dotacjach z Krajowego Planu Odbudowy.

