Morawiecki spotkał się z Kaczyńskim. Nocny wpis Bielana

W poście zamieszczonym na portalu X po godz. 2:00 w nocy z poniedziałku na wtorek Bielan napisał: "Są pomysły, jest porozumienie i wspólny kierunek. A że czasem iskrzy? Kto się lubi, ten się czubi".

Rozwój Plus. W PiS konflikt o stowarzyszenie Morawieckiego

Spotkanie odbyło się w związku z ostrym sporem wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości o założone przez byłego premiera stowarzyszenie Rozwój Plus, do którego przystąpiło kilkudziesięciu parlamentarzystów PiS.

Kaczyński zagroził członkom stowarzyszenia, że nie znajdą się na listach wyborczych jego partii. Morawiecki zapewnił jednak, że na listach będą, a prezes PiS został – jego zdaniem – wprowadzony w błąd. Były premier tłumaczy, że poprzez stowarzyszenie chce wspierać PiS i trafić do wyborców centroprawicowych.

Czy partia byłego premiera weszłaby do Sejmu? Pierwszy taki sondaż

Według najnowszego sondażu United Serveys dla Wirtualnej Polski, stowarzyszenie Morawieckiego mogłoby liczyć na 5,1 proc. poparcia, czyli minimalnie przekroczyć próg wyborczy i wprowadzić do Sejmu 14 posłów. Koalicja Obywatelska zdobyłaby 32,1 proc. głosów i 195 mandatów, a PiS – 20,3 proc. i 115 miejsc w Sejmie.

W zeszłym tygodniu CBOS opublikował badanie, w którym poparcie dla partii Kaczyńskiego wynosi tylko 18,2 proc. To najgorszy wynik PiS od czasu wyborów parlamentarnych. "Jeszcze trochę wysiłku i będzie Budapeszt w Warszawie" – skomentował wyniki sondażu w serwisie X premier Donald Tusk.

Szef rządu nawiązał w ten sposób do rezultatu wyborów na Węgrzech, gdzie po 16 latach Fidesz Viktora Orbana został odsunięty od władzy w związku z miażdżącym zwycięstwem opozycyjnej Tiszy Petera Magyara, która w nowym parlamencie będzie miała większość konstytucyjną.

Czytaj też:

Dwaj Panowie G: Kaczyński nie jest przerażony, ale szykuje się inny problem