Morawiecki zrealizował swoją zapowiedź. Powołał Stowarzyszenie Rozwój Plus

W niedawnym wywiadzie dla Wirtualnej Polski wiceprezes PiS Mateusz Morawiecki zapowiedział założenie własnego stowarzyszenia. Choć zapewnił, że nie ma to być konkurencja dla PiS, to po jego słowach ruszyła lawina spekulacji o rzekomym rozłamie w PiS.

Jak informuje Wirtualna Polska, były premier spełnił swoją zapowiedź. W środę powołane do życia zostało Stowarzyszenie Rozwój Plus.

– Tak, potwierdzam – Stowarzyszenie Rozwój Plus zostało założone. Naszym celem jest tworzenie dodatkowej przestrzeni do dialogu, wymiany doświadczeń oraz inicjowania działań wspierających rozwój społeczny i gospodarczy Polski – przekazał w rozmowie z dziennikarzami Morawiecki.

PiS zaniepokojone ruchem Morawieckiego

Władze Prawa i Sprawiedliwości nie ukrywają, że są niechętne inicjatywie Morawieckiego, obawiając się rozłamu w partii. Rzecznik ugrupowania Rafał Bochenek podkreślił, że choć władze PiS nikomu nie odmawiają prawa do zakładania stowarzyszeń, to jednak "stowarzyszenie tworzone w takiej formule z całą pewnością byłoby szkodliwe dla całego środowiska prowadząc do jego dezintegracji".

Bochenek dodał, że podczas wczorajszego posiedzenia Komitetu Politycznego PiS większość członków wyraziła swoje zaniepokojenie inicjatywą byłego premiera. Zdaniem rzecznika, "udział w tym przedsięwzięciu nie służy dobru partii”.

Niepokój Kaczyńskiego

Jeszcze przed tym, jak zapowiadana stowarzyszenie zostało powołane do życia, media pisały o niezadowoleniu prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

"Jarosław Kaczyński podejmuje próby ograniczenia zasięgu tego stowarzyszenia. Co ważne: prezes PiS nie chciał tego robić własnymi rękami, ale wyznaczył swoich zaufanych ludzi, aby kontaktowali się z politykami PiS, których podejrzewają o chęć wstąpienia do stowarzyszenia, i odwodzili ich od tej decyzji. Między Nowogrodzką a frakcją Morawieckiego trwa przeciąganie ludzi. Dla byłego premiera ważne jest, aby mieć w stowarzyszeniu jak najwięcej parlamentarzystów, bo to jest znak siły" – pisał "Newsweek".

