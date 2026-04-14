Plany Morawieckiego pokrzyżowane? Nieoficjalne doniesienia z narady kierownictwa PiS

"Centrala Prawa i Sprawiedliwości rozesłała zaproszenia na pilne spotkanie najściślejszych władz partii. Wedle naszych źródeł tematem ma być m.in. sytuacja Mateusza Morawieckiego w partii. Spotkanie ma się odbyć dziś popołudniem" – poinformował we wtorek "Newsweek". Kolejne interesujące doniesienia gazeta przekazała późnym wieczorem.

Nieoficjalnie: Zakaz zakładania stowarzyszeń dla członków PiS

Narada czołowych postaci partii kierowanej przez Jarosława Kaczyńskiego rozpoczęła się późnym popołudniem. Na spotkaniu byli m.in. Beata Szydło, Mariusz Błaszczak, Elżbieta Witek, Henryk Kowalczyk, Stanisław Karczewski, Przemysław Czarnek oraz Mateusz Morawiecki.

Według źródeł "Newsweeka", wśród tematów spotkania była zapowiedź Mateusza Morawieckiego, że zamierza założyć własne stowarzyszenie. Kierownictwo PiS chce jednak zakazać członkom partii tworzenia stowarzyszeń. Oznaczałoby to przekreślenie planów Mateusza Morawieckiego albo jego wyjście z partii.

Zapowiedź Morawieckiego o powołaniu własnego stowarzyszenia wywołała w partii duże zamieszanie. "Jarosław Kaczyński podejmuje próby ograniczenia zasięgu tego stowarzyszenia. Co ważne: prezes PiS nie chciał tego robić własnymi rękami, ale wyznaczył swoich zaufanych ludzi, aby kontaktowali się z politykami PiS, których podejrzewają o chęć wstąpienia do stowarzyszenia, i odwodzili ich od tej decyzji. Między Nowogrodzką a frakcją Morawieckiego trwa przeciąganie ludzi. Dla byłego premiera ważne jest, aby mieć w stowarzyszeniu jak najwięcej parlamentarzystów, bo to jest znak siły" – czytamy w "Newsweeku".

