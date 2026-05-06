"Strona narodowa miałaby większość w Sejmie". Najnowszy sondaż

"Gdyby wybory parlamentarne odbyły się dzisiaj, wygrałaby je Koalicja Obywatelska. Jednak to strona narodowa miałaby w Sejmie większość" – pisze "Gazeta Wyborcza" o wynikach sondażu przeprowadzonego dla niej przez pracownię Opinia24.

"Prowadzi KO z wynikiem 31,6 proc. i ma 10 punktów procentowych przewagi nad PiS-em. Konfederacja Mentzena i Bosaka dostałaby 12,2 proc., a Konfederacja Brauna – 8,2. Do Sejmu weszłaby jeszcze tylko Nowa Lewica – w sondażu ma 7 proc." – czytamy na pierwszej stronie środowego wydania "GW".

Pod progiem znalazły się: Razem – 3,5 proc., PSL – 2,8 proc. i Polska 2050 – 2,2 proc., co w sumie daje 8,5 proc. dla ugrupowań, które tworzą lub tworzyły – jak Razem – rząd Donalda Tuska.

Sondaż: Koalicja 15 października wygrywa 51 do 49 proc.

"Na partie tworzące dzisiaj koalicję 15 października (KO, Lewicę, PSL i PL2050) chce więc głosować łącznie 43,6 proc. wyborców. A łącznie na PiS, Konfederację i Koronę – 41,9 proc. Nie uwzględniając głosów niezdecydowanych, wyborców Razem i tych, którzy zaznaczyli «inną partię», daje to proporcję 51 do 49 proc. na korzyść demokratów" – podkreśla dziennik.

Jednocześnie zastrzega, że przy wzięciu pod uwagę "jedynie głosów oddanych na partie z poparciem przekraczającym 5 proc. – czyli po stronie demokratów na KO i Lewicę, a po stronie nacjonalistów PiS, Konfederację i Koronę – to wyraźną przewagę zyskują ci drudzy: 56 do 44 proc. A ten stosunek głosów decyduje o podziale mandatów".

Większość mandatów w Sejmie dla PiS, Konfederacji i Korony

Dziennikarze "Wyborczej" wyliczyli podział mandatów "okręg po okręgu", wykorzystując do tego (w odniesieniu do każdej partii) przeliczniki bazujące na odsetkach głosów, jakie w wyborach z 2023 r. przypadały na każdy okręg wyborczy z puli głosów uzyskanej przez daną partię w skali kraju.

W przypadku Konfederacji i Korony dodatkowo wzięto pod uwagę wyniki Mentzena i Brauna w pierwszej turze wyborów prezydenckich. "Demokraci otrzymują łącznie 220 z 460 mandatów, czyli blisko 48 proc." – czytamy w tekście.

Sondaż został zrealizowany w dniach 27-30 kwietnia na reprezentatywnej próbie 1002 Polaków metodą CATI i CAWI.

Czytaj też:

Prof. Dudek: Dopóki ci dwaj nie odejdą z polityki, żadnych zmian w Polsce nie będzie