To nie koniec wybryków Mejzy. Poseł znów przyłapany

O kolejnych wyczynach za kierownicą Łukasza Mejzy informuje w środę RMF FM. Z ustaleń rozgłośni wynika, że jego rozmowy telefoniczne podczas prowadzenia samochodu zostały zarejestrowane przez fotoradary.

Już ponad dwieście punktów karnych na koncie Mejzy. Kolejne wykroczenia

"Urządzenia w sumie zrobiły mu kilkanaście zdjęć, gdy przekraczał dozwoloną prędkość. Na czterech fotografiach widać, jak używa telefonu, prowadząc samochód" – czytamy.

O kolejnych wykroczeniach parlamentarzysty Generalny Inspektorat Transportu Drogowego powiadomił policję. To właśnie ona prowadzi bowiem tego rodzaju postępowania.

Jeśli Mejza przyjmie mandat, na jego konto trafi dodatkowo po 12 punktów karnych za każde z tych czterech wykroczeń. Będzie to zatem 48 dodatkowych punktów karnych. To zaś oznacza, że na koncie posła będzie ich już 225. Dodatkowo za każde z tych dodatkowych wykroczeń parlamentarzysta będzie musiał zapłacić po 500 zł mandatu. Jeśli nie przyjmie mandatu, policja zwróci się do Sejmu z kolejnym wnioskiem o uchylenie mu immunitetu, aby mógł odpowiedzieć przed sądem.

Problem jednak w tym, że do tej pory mimo posiadanych co najmniej 17 niezapłaconych wykroczeń i zrzeczenia się immunitetu Mejza nie został formalnie ukarany. Powód? Wciąż nie odbiera korespondencji od Generalnej Inspekcji Transportu Drogowego, co uniemożliwia skierowanie do sądu wniosków o orzeczenie kar.

Mejza poza klubem PiS. "W poczuciu odpowiedzialności za Polskę i obóz patriotyczny"

Przypomnijmy, że w ubiegłą środę rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek poinformował, że poseł Łukasz Mejza nie jest już członkiem klubu parlamentarnego PiS. "Od dzisiaj, po rozmowie z kierownictwem partii i klubu parlamentarnego PiS, poseł Łukasz Mejza przestaje być członkiem klubu PiS. Jednocześnie informujemy, iż członkiem partii nigdy nie był" – przekazał za pośrednictwem platformy X.

Głos w sprawie zabrał również sam zainteresowany. "Szanowni Państwo! W poczuciu odpowiedzialności za Polskę i obóz patriotyczny, po rozmowie z kierownictwem Partii i Klubu, podjąłem decyzję o wystąpieniu z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Podkreślam również, że członkiem partii Prawo i Sprawiedliwość nigdy nie byłem" – napisał Mejza w mediach społecznościowych.

