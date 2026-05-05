"Zachodzi nas i od prawej, i od centrum". Morawiecki o Konfederacji

W najnowszym sondażu pracowni OGB prowadzi Koalicja Obywatelska. Formacja Donalda Tuska uzyskała 37,6 proc. poparcia. Oznacza to spadek o 0,4 pkt proc. w porównaniu z poprzednim badaniem sondażowni.

Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 29,4 proc., również niższym o 0,4 pkt proc, a tuż za partią Jarosława Kaczyńskiego, na najniższym stopniu podium, znalazła się Konfederacja, która uzyskała 13,2 proc. poparcia, notując wzrost o 1,8 pkt proc. W Sejmie znalazłaby się jeszcze Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, która zdobyła 8,3 proc., co oznacza spadek o 1,7 pkt proc.

Morawiecki nie planuje startu poza PiS

Takie wyniki oznaczają, że PiS musi obawiać się konkurencji z prawej strony. Tymczasem Mateusz Morawiecki w rozmowie z Kanałem Otwartym zwrócił uwagę, że Konfederacja stanowi zagrożenie również jeśli chodzi o centrum.

– Konfederacja panów Bosaka i Mentzena to taka partia, która zachodzi nas i od prawej i od centrum, mogę powiedzieć – powiedział były premier. – W związku z tym jak najbardziej warto zaproponować rozwiązania propaństwowe, patriotyczne, związane z biznesem, z inwestowaniem, przyciąganiem nowych miejsc pracy, z polską nauką, polską kulturą – dodał.

Morawiecki, zapytany o to, czy planuje wystartować w wyborach "w innej formule, niż Prawo i Sprawiedliwość", odpowiedział: "Nie planuję".

Kolejne stowarzyszenie w PiS? "To dobry pomysł"

Były premier przyznał jednocześnie, że nie był zaskoczony doniesieniami o utworzeniu przez polityków PiS drugiego stowarzyszenia, tym razem skupiających konserwatywnych działaczy partii Jarosława Kaczyńskiego.

– Uważam, że to jest dobry pomysł, żeby powoływać różne stowarzyszenia – powiedział Mateusz Morawiecki.

Jak zaznaczył były szef rządu, "ogromna większość ludzi nie chce przystępować do partii politycznych, nie chce zajmować się działalnością stricte polityczną, taką, która rzeczywiście należy do domeny partii politycznych, natomiast chcą poczucia partycypacji".

