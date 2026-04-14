Co zrobi Morawiecki? Czarnek: Wszyscy w PiS muszą zrozumieć

- Partia podjęła decyzję 7 marca, ja się na tę decyzję zgodziłem, robię, co mogę i teraz wszyscy inni w Prawie i Sprawiedliwości muszą zrozumieć, że jest jeden PiS, żadnych alternatyw dla PiS-u, żadnych alternatywnych organizacji, które byłyby z innym przekazem do społeczeństwa – powiedział Przemysław Czarnek w Kanale Zero.

Prowadzący rozmowę Jacek Prusinowski dopytywał polityka, czy jego apel jest skierowany do byłego premiera Mateusza Morawieckiego.

- Do Mateusza i do wszystkich innych, którzy chcieliby robić cokolwiek alternatywnego do przekazu partii – odparł Czarnek.

Kolejne inicjatywy Morawieckiego

W niedawnym wywiadzie dla Wirtualne Polski Mateusz Morawiecki zapowiedział stworzenie stowarzyszenia. Polityk wskazał, że to próba zawalczenia o wyborców centrowych. Zapowiedź wiceprezesa PiS wywołała niepokój we władzach partii.

"Słowa Morawieckiego niektórzy w PiS odebrali jako zapowiedź powołania nowej formacji politycznej – poza PiS. Nasi rozmówcy sugerują, że przez to ludzie byłego premiera mogą nie znaleźć się na listach wyborczych PiS w 2027 r. Pojawiają się nawet teorie, że dąży on do wykluczenia go z partii. Ale sam Morawiecki zaprzecza. Chce zostać w PiS i walczyć o swoje środowisko" – czytamy na WP.

O możliwości założenia własnej partii przez Mateusza Morawieckiego spekuluje się od dłuższego czasu. Ostatnie spotkanie byłego premiera z liderem PSL Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem rozbudziła z kolei dyskusję o tym, czy obaj politycy mogliby wspólnie wystartować w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych.

Były premier od wielu miesięcy pozostaje jednym z najaktywniejszych polityków PiS. Morawiecki regularnie objeżdża Polskę, bierze udział w szeregu debat politycznych i eksperckich. Obecnie pełni rolę wiceprezesa PiS oraz przewodniczącego Partii Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.

Czytaj też:

Sondaż: Wspólny start partii Morawieckiego i PSL w wyborach?Czytaj też:

Tym razem Kaczyński się pomylił? Polacy nie mają wątpliwości