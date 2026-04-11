Sondaż: Wspólny start partii Morawieckiego i PSL w wyborach?

O możliwości założenia własnej partii przez Mateusza Morawieckiego spekuluje się od dłuższego czasu. Ostatnie spotkanie byłego premiera z liderem PSL Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem rozbudziła z kolei dyskusję o tym, czy obaj politycy mogliby wspólnie wystartować w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych. Co o takiej ewentualności sądzą Polacy?

Uczestnikom badania SW Research zadano pytanie: "Czy uważasz, że Mateusz Morawiecki przed wyborami parlamentarnymi w 2027 r. połączy siły z PSL?".

33,1 proc. Polaków uważa, że wiceprezes PiS nie wystartuje razem z ludowcami. Przeciwnego zdania jest 14,2 proc. Co ciekawe, zdania w tej sprawie nie ma aż 52,7 proc. respondentów.

Inicjatywy Morawieckiego

Debata byłego premiera z PiS i ministra obrony narodowej odbyła się w środę w ramach Europejskiego Forum Rolniczego 2026 w Jasionce pod Rzeszowem. Morawiecki i Kosiniak-Kamysz omówili wiele tematów, wśród nich kwestie obronności, zadłużania państwa oraz problemy rolników.

"W trakcie dwudniowych obrad, debat i spotkań z udziałem przedstawicieli polskiej oraz międzynarodowej polityki poruszane są najbardziej aktualne zagadnienia dot. perspektyw rolnictwa w Unii Europejskiej. Konferencji towarzyszą prezentacje nowoczesnych rozwiązań dla rolnictwa oraz panele tematyczne z udziałem ekspertów, naukowców, producentów oraz dostawców najnowszych technologii w sektorze rolniczym" – czytamy na stronie Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

Z kolei w niedawnym wywiadzie dla Wirtualne Polski Mateusz Morawiecki zapowiedział stworzenie stowarzyszenia. Polityk wskazał, że to próba zawalczenia o wyborców centrowych. Zapowiedź wiceprezesa PiS wywołała niepokój we władzach partii.

"Słowa Morawieckiego niektórzy w PiS odebrali jako zapowiedź powołania nowej formacji politycznej – poza PiS. Nasi rozmówcy sugerują, że przez to ludzie byłego premiera mogą nie znaleźć się na listach wyborczych PiS w 2027 r. Pojawiają się nawet teorie, że dąży on do wykluczenia go z partii. Ale sam Morawiecki zaprzecza. Chce zostać w PiS i walczyć o swoje środowisko" – czytamy na WP.

Czytaj też:

"Za to kazano im kopać własne groby". Ważny wpis MorawieckiegoCzytaj też:

Kary dla dwóch znanych polityków PiS. "Partia nie informuje publicznie"