"Za to kazano im kopać własne groby". Ważny wpis Morawieckiego

"Solidarność Walcząca" to polska antykomunistyczna organizacja podziemna założona we Wrocławiu w czerwcu 1982 roku przez Kornela Morawieckiego, późniejszego marszałka seniora Sejmu RP. Była jedną z niepodległościowych organizacji niezależnych, wywodzących się z NSZZ "Solidarność", powstałych w konsekwencji delegalizacji "Solidarności" przez komunistyczne władze PRL oraz wprowadzenia stanu wojennego.

Mateusz Morawiecki był gościem jednego z youtubowych kanałów, gdzie mówił o organizacji założonej przez jego ojca. Były premier zamieścił również wpis w mediach społecznościowych, w którym przypomniał o tym, czym kierowali się członkowie "Solidarności Walczącej".

"System trzeba było obalić"

Morawiecki wskazał, że "Solidarność Walcząca" miała inne spojrzenie na to, jak obalić komunizm. Jej członkowie sceptycznie podchodzili do kwestii negocjacji z PZPR. Były premier przypomniał słowa swojego ojca: "Wolności nie da się wyprosić. Trzeba ją wywalczyć".

"Dorastałem w domu, w którym walka o wolność nie była hasłem ze sztandarów. Była sposobem na życie. Mój ojciec stworzył «Solidarność Walczącą» jako ruch ludzi, którzy nie godzili się na półśrodki. Wiedzieli, że systemu nie da się naprawić. Trzeba go było obalić. Pamiętam strach. Przeszukania, podsłuchy, napięcie, które było obecne każdego dnia. Ale pamiętam też coś ważniejszego: odwagę i ludzi, którzy mimo wszystko wybierali działanie zamiast ukrywania się" – napisał Morawiecki.

Wiceprezes PiS wskazywał, że za działania konspiracyjne "wielu ludzi zapłaciło wysoką cenę – zdrowiem, wolnością, czasem życiem", a niektórym komuniści kazali "kopać własne groby". Ale dzięki determinacji tych ludzi "«Solidarność» i Polacy pokonali totalitarny reżim, pomogli obalić komunizm w całej Europie i zmienić historię świata".

"Dziś łatwo zapomnieć, jak wyglądała droga do wolności. Dlatego warto wracać do tych historii. Nie po to, żeby chwalić się przeszłością, ale żeby rozumieć, czym naprawdę jest odpowiedzialność za państwo. I jak ważne są korzenie i wartości, z których wyrastamy. I fundamenty, na których budujemy przyszłość Polski" – podsumował Morawiecki.

