"Dziękuję za Twoją służbę". Morawiecki wsparł Szczuckiego

Były premier opublikował wpis poświęcony posłowi Krzysztofowi Szczuckiemu. W czasie, gdy Mateusz Morawiecki pełnił funkcję szefa rządu, Szczucki nadzorował Rządowe Centrum Legislacji (2020-2023). Po wyborach parlamentarnych, przez ok. dwa tygodnie piastował funkcję ministra edukacji i nauki w trzecim rządzie Mateusza Morawieckiego.

Morawiecki wyraził poparcie

"W życiu publicznym liczy się przede wszystkim wiarygodność i ciężka praca dla naszej Ojczyzny. Miałem okazję współpracować z Krzysztofem Szczuckim, był moim znakomitym ministrem i dał się poznać jako człowiek wyjątkowej klasy" – rozpoczął Morawiecki. Wskazał, że Szczucki to "wybitny prawnik i prawdziwy państwowiec, który zawsze twardo stoi na straży polskiej racji stanu".

"W dzisiejszych trudnych czasach potrzebujemy w parlamencie ludzi z charakterem, którzy konsekwentnie walczą o suwerenną, bezpieczną i silną gospodarczo Polskę. Krzysztof to gwarancja profesjonalizmu i skuteczności. Gorąco zachęcam do wspierania jego działań. Krzysztofie dziękuję za Twoją służbę. Działamy dalej!" – napisał wiceprezes PiS.

Problemy Szczuckiego w partii

W ostatnim czasie o Krzysztofie Szczuckim było głośno za sprawą decyzji, jaką podjął wobec niego prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. 1 kwietnia rzecznik partii Rafał Bochenek poinformował, że został on zawieszony w prawach członka PiS, a jego sprawa została skierowana do Rzecznika Dyscyplinarnego partii. Powody takiej decyzji nie są znane. Niektórzy politycy PiS w nieoficjalnych rozmowach wskazywali, że może chodzić o "kuluarowe układanie się" z ministrem sprawiedliwości Waldemarem Żurkiem i koalicją rządzącą. Takim kontaktom zaprzeczyli jednak obaj zainteresowani.

Najprawdopodobniej jednak powodem zawieszenia było wstrzymanie się przez Szczuckiego w głosowaniu nad odrzuceniem prezydenckiego weta do nowelizacji Kodeksu postępowania karnego. Dodatkowo Szczucki skrytykował decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o przyjęciu ślubowania od dwóch z sześciu wybranych przez Sejm sędziów TK.

Jest akt oskarżenia wobec Szczuckiego

Do sądu w Warszawie wpłynął akt oskarżenia przeciwko Krzysztofowi Szczuckiemu – wynika z ustaleń mediów.

Onet podał, że do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia wpłynął właśnie akt oskarżenia. Jak czytamy, prokuratura zarzuca parlamentarzyście nadużycia w okresie, gdy pełnił on funkcję szefa Rządowego Centrum Legislacji.

Chodzi konkretnie o okres kampanii wyborczej, kiedy polityk miał zatrudnić w podległej sobie jednostce kilka osób. Zamiast świadczyć pracę na rzecz RCP, zdaniem śledczych, działały one na rzecz kampanii Szczuckiego.

