Kary dla dwóch znanych polityków PiS. "Partia nie informuje publicznie"

„Newsweek” informuje, że komisja etyki PiS ukarała naganami Jacka Kurskiego i Waldemara Budę. Partia nie informuje publicznie o podjętych decyzjach, aby nie podsycać emocji, bo priorytetem stało się wyciszanie konfliktów w PiS.

W ostatnich miesiącach prezes Jarosław Kaczyński skierował sprawy byłego premiera Mateusza Morawieckiego, europosła Patryka Jakiego, Jacka Kurskiego i Waldemara Budy do partyjnej komisji etyki.

Konflikt w PiS. Kurski starł się z Budą o Morawieckiego

Pod koniec ubiegłego roku Jacek Kurski i Waldemar Buda starli się na platformie X. Konflikt wybuchł po obszernym wpisie byłego prezesa TVP, w którym krytykował on byłego premiera Mateusza Morawieckiego, twierdząc, że osłabia on PiS. Jacek Kurski miał mieć zielone światło od Jarosława Kaczyńskiego do zamieszczenia takiego wpisu.

Jacek Kurski mówił też w Telewizji Republika, że Mateusz Morawiecki „ściskał się na wręczeniu tej nominacji z Donaldem Tuskiem, miesiąc później Donald Tusk tymi rękami ściskał Władimira Putina nad zwłokami Lecha Kaczyńskiego, świętej pamięci prezydenta, wielkiego, największego polskiego prezydenta”.

Na zarzuty odpowiedział Mateusz Morawiecki.

– Co pan Kurski wtedy opowiadał o tej wielkiej tragedii, kiedy planował swoją zdradę i która to zdrada nastąpiła w 2011 roku?! Wbił sztylet w plecy prezesowi Kaczyńskiemu i PiS-owi. Co on wtedy opowiadał w kolejnych miesiącach, latach o tragedii smoleńskiej? Myślę, że taki człowiek naprawdę powinien się potrafić ugryźć w język – stwierdził były premier.

Waldemar Buda poinformował wówczas, że politycy PiS rozpoczęli zbiórkę podpisów w sprawie wyrzucenia Jacka Kurskiego z partii.

Spięcie między Jakim a Morawieckim

Komisja etyki PiS rozważa również sprawy Mateusza Morawieckiego i Patryka Jakiego. Europoseł PiS podczas jednego ze spotkań krytycznie oceniał postawę części partii w sprawie pożyczki SAFE. Nie powiedział żadnych nazwisk, ale odebrano to, jako krytykę byłego premiera.

– Nie ukrywam, że bałem się tego, jak zachowa się nasza partia, ale teraz jestem podbudowany. Oczywiście jest kilku posłów u nas, którzy zachowują się inaczej, którzy nie uczą się i nie wyciągają wniosków – mówił Patryk Jaki.

Mateusz Morawiecki odpowiedział następnie: „Skoro obecnie jesteś ekspertem i znasz remedium na każdy problem, to powiedz: jak poszła sztandarowa reforma sądownictwa? No i jak przysłużyła się Polsce Twoja ustawa o IPN? (…) Od dłuższego czasu zajmujecie się głównie krytykowaniem – i to nie Donalda Tuska, a dorobku rządu PiS z lat 2015-2023”.

„Newsweek”, powołując się na rozmówców w PiS, napisał, że partyjna komisja etyki nie zajęła się na razie tą sprawą, by nie eskalować napięć.

