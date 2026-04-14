Kaczyński zwołuje pilne spotkanie partii na Nowogrodzkiej. "Będzie gorąco"

"Centrala Prawa i Sprawiedliwości rozesłała zaproszenia na pilne spotkanie najściślejszych władz partii. Wedle naszych źródeł tematem ma być m.in. sytuacja Mateusza Morawieckiego w partii. Spotkanie ma się odbyć dziś popołudniem" – informuje "Newsweek".

Jeden z polityków PiS mówi, że "będzie gorąco".

Zapowiedź Morawieckiego o powołaniu własnego stowarzyszenia wywołała w partii duże zamieszanie. "Jarosław Kaczyński podejmuje próby ograniczenia zasięgu tego stowarzyszenia. Co ważne: prezes PiS nie chciał tego robić własnymi rękami, ale wyznaczył swoich zaufanych ludzi, aby kontaktowali się z politykami PiS, których podejrzewają o chęć wstąpienia do stowarzyszenia, i odwodzili ich od tej decyzji. Między Nowogrodzką a frakcją Morawieckiego trwa przeciąganie ludzi. Dla byłego premiera ważne jest, aby mieć w stowarzyszeniu jak najwięcej parlamentarzystów, bo to jest znak siły" – czytamy.

Kolejnym tematem wtorkowych rozmów w siedzibie przy ul. Nowogrodzkiej ma być ocena tego, jak przebiega prekampania Przemysława Czarnka, kandydata PiS na premiera w 2027 r. "W czasie PKP (Prezydium Komitetu Politycznego PiS) może być też poruszana sprawa wyborów na Węgrzech. PiS bardzo mocno zaangażowało się w popieranie Fideszu Viktora Orbana. Z Orbanem spotkał się na krótko przed wyborami w Budapeszcie prezydent Karol Nawrocki. Fidesz jednak sromotnie przegrał wybory. Obóz PiS stracił największego sojusznika w ramach Unii Europejskiej" – pisze "Newsweek".

Co zrobi Morawiecki? Czarnek: Wszyscy w PiS muszą zrozumieć

– Wszyscy w PiS-ie muszą zrozumieć, że jest jeden PiS, żadnych alternatyw – stwierdził Przemysław Czarnek, kandydat PiS na premiera. – Partia podjęła decyzję 7 marca, ja się na tę decyzję zgodziłem, robię, co mogę i teraz wszyscy inni w Prawie i Sprawiedliwości muszą zrozumieć, że jest jeden PiS, żadnych alternatyw dla PiS-u, żadnych alternatywnych organizacji, które byłyby z innym przekazem do społeczeństwa – powiedział Przemysław Czarnek w Kanale Zero.

Prowadzący rozmowę Jacek Prusinowski dopytywał polityka, czy jego apel jest skierowany do byłego premiera Mateusza Morawieckiego.

– Do Mateusza i do wszystkich innych, którzy chcieliby robić cokolwiek alternatywnego do przekazu partii – odparł Czarnek.

