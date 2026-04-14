KO wciąż na prowadzeniu, w Sejmie pięć partii. Oto wyniki najnowszego sondażu

Na kogo Polacy oddaliby swój głos w wyborach parlamentarnych, gdyby głosowanie odbyło się w najbliższą niedzielę? To sprawdził Instytut Badań Rynkowych i Społecznych w sondażu przeprowadzonym na zlecenie Polsat News.

Najnowszy sondaż wyborczy. Do Sejmu weszłoby pięć ugrupowań

Wyniki badania pokazują, że pozycja lidera w dalszym ciągu należałaby do Koalicji Obywatelskiej, którą popiera 32,1 proc. ankietowanych. Na drugim miejscu uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość. Chęć oddania głosu na partię Jarosław Kaczyńskiego deklaruje 23,8 proc. respondentów. Ostatnie miejsce na podium należy do Konfederacji, która zdobyła w sondażu 15 proc. wskazań.

Swoją reprezentację w Sejmie miałyby jeszcze dwa ugrupowania. To Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, która może liczyć na 8,2 proc. głosów oraz Nowa Lewica. Ostatnie ugrupowanie cieszy się poparciem na poziomie 7,1 proc.

5,3 proc. ankietowanych nie wie, na kogo oddałoby swój głos.

Jaka frekwencja? Tylu Polaków chce zagłosować w wyborach

Deklarowana frekwencja wyniosłaby 62,2 proc. Brak chęci udziału w wyborach wyraża 37,3 proc. Polaków.

Badanie IBRiS dla Polsat News zostało zrealizowane w dniach 8-13 kwietnia 2026 metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).

