Tusk spotka się z Pełczyńską-Nałęcz. W tle przyszłość minister klimatu

O planowanym spotkaniu Donalda Tuska z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz informuje RMF FM. Z ustaleń rozgłośni wynika, że ma do niego dojść jeszcze w tym tygodniu. Będzie to w pewnym sensie pierwsze takie spotkanie obu polityków.

Rozmowy, jak czytamy, mają dotyczyć m.in. poselskich inicjatywy Polski 2050, wobec których zastrzeżenia mają mieć pozostali koalicjanci. Według rozgłośni, politycy mają również rozmawiać o wotum nieufności wobec minister klimatu Pauliny Hennig-Kloski. Taką informację potwierdził RMF FM poseł Kamil Wnuk.

– Pani przewodnicząca Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz spotka się w tym tygodniu z premierem Donaldem Tuskiem, żeby ustalić też fakty i wspólne stanowisko w sprawie wotum zaufania dla pani minister klimatu. Są pewne kwestie, z których nie jesteśmy do końca zadowoleni. Przykładowo system kaucyjny, który wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość, ale który tak naprawdę był bardzo ważny w programie wyborczym Polski 2050, nie jest zrealizowany w takiej formie, w jakiej byśmy chcieli, żeby był. Stąd nawet też moja interpelacja w tej sprawie – powiedział poseł Polski 2050. Jak dodał, podobne wątpliwości dotyczą innych programów, takich jak choćby Czyste Powietrze. – Dlatego potrzebna jest rozmowa. Na pewno potrzebne są wyjaśnienia pani minister – wskazał.

Wnuk stwierdził, że po takich wyjaśnieniach jego klub będzie mógł poinformować o swojej decyzji ws. przyszłości Hennig-Kloski.

Warto przypomnieć, że zastrzeżenia wobec minister klimatu mają również posłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego. Z tego względu nie jest oczywiste, że nie zostanie ona obroniona przez współkoalicjantów.