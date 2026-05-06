Były premier uderza w Tuska. "Chce być solidarny z Niemcami, nie z polskim bezpieczeństwem"

W ostatnim czasie Donald Tusk został zapytany, czy liczy na relokację wycofywanych z Niemiec amerykańskich żołnierzy do Polski. – Sprawa jest delikatna. (...) Chyba nie powinniśmy jako państwo "podbierać" – oznajmił premier. – Nie pozwolę na to, żeby Polska była w jakikolwiek sposób wykorzystywana do łamania solidarności czy współpracy na poziomie europejskim – zapewnił.

– Nie można być bardziej proamerykańskim, niż ja jestem i to od zawsze. Dla mnie jednak proamerykańskość oznacza wspólne starania o to, aby więzi transatlantyckie były jak najsilniejsze. Między Polską i Stanami Zjednoczonymi, ale także między Europą i Stanami Zjednoczonymi – stwierdził Tusk.

Morawiecki publikuje nowy spot. "Tusk nie zasługuje, by być polskim premierem"

To właśnie do tego stanowiska szefa rządu odnosi się najnowszy spot, opublikowany w mediach społecznościowych przez Mateusza Morawieckiego. To, jak podkreśla polityk Prawa i Sprawiedliwości, krótka historia o tym, jak Tusk sabotuje przesunięcie wojsk USA z Niemiec do Polski. "Puenta? Nie zasługuje, by być polskim premierem!" – podkreśla.

– Donald Trump chce zwiększyć amerykański kontyngent w Polsce. Każdy amerykański żołnierz na naszej ziemi to większe bezpieczeństwo i każdy, kto stawia interes Polski na pierwszym miejscu, rozumie to i o to zabiega. Jeszcze niedawno Donald Tusk straszył wojną. Dziś sprzeciwia się obecności amerykańskich żołnierzy – słyszymy na opublikowanym na profilu byłego premiera nagraniu.

– Dlaczego? – pyta lektor, po czym odpowiada: "Bo Tuska martwi to, że amerykańscy żołnierze opuszczą Niemcy i przesuną się do Polski". Konkludując, podkreśla, że Tusk chce być solidarny z Niemcami, nie z polskim bezpieczeństwem.

"A przecież Polska zasługuje na bezpieczeństwo. Za to Tusk nie zasługuje, by być polskim premierem" – słyszymy na końcu klipu.

twitterCzytaj też:

