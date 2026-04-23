Akcja na granicy. Ukrainiec przewoził Somalijczyków

O sprawie poinformował w mediach społecznościowych minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.

"Tylko dziś na odcinku granicy z Litwą, funkcjonariusze SG ujawnili łącznie 34 cudzoziemców i dwoje kurierów" – napisał na portalu X szef MSWiA.

Jak zaznaczył Kierwiński: "Wszyscy zostaną przekazani stronie litewskiej w ramach readmisji".

Z jakich krajów pochodzili cudzoziemcy?

Straż Graniczna przekazała, iż w miejscowości Krejwiany "funkcjonariusze z Placówki SG w Rutce-Tartak ujawnili dziewięć osób ukrywających się w zaroślach. W grupie znajdowało się pięciu obywateli Egiptu oraz obywatele Algierii, Maroka, Gambii i Burundi."

Polsat News podaje, że w miejscowości Kaletnik funkcjonariusze Straży Granicznej z Sejn zatrzymali busa na łotewskich numerach rejestracyjnych, w którym 32-letni Ukrainiec przewoził 20 obywateli Somalii.

Z kolei w rejonie Ełku mundurowi z Augustowa zatrzymali audi na polskich numerach rejestracyjnych. "25-letni obywatel Polski przewoził nim pieciu obywateli Bangladeszu, którzy wcześniej nielegalnie pieszo przekroczyli granicę" – poinformowała Straż Graniczna.

Rekordowa liczba migrantów w Unii Europejskiej

W 2025 roku liczba migrantów w Unii Europejskiej osiągnęła rekordowe 64 mln. To ok. 14 proc. populacji UE.

"Unia Europejska jest domem dla rekordowej liczby osób urodzonych za granicą, która w 2025 roku osiągnęła 64 miliony" – czytamy w raporcie duńskiej Fundacji Rockwoll.

Roczny wzrost w 2025 roku wyniósł 2,1 mln osób, czyli o 500 tys. mniej niż w 2024 roku. Na przykład w Niemczech liczba migrantów zwiększyła się z 10,5 mln do 17,7 mln w ciągu ostatnich 15 lat, co stanowi wzrost o prawie 70 proc. Francja i Hiszpania odnotowały z kolei wzrost liczby migrantów o mniej niż 10 mln w tym samym okresie, czyli o ok. 30 proc. i 50 proc.

