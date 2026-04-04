Polska wysyła wojsko na granicę z Niemcami i Litwą. Decyzja prezydenta

Decyzja w tej sprawie została podjęta w środę (2 kwietnia), a wchodzi w życie w Niedzielę Wielkanocną (5 kwietnia). Na dokumencie widnieje podpis prezydenta Karola Nawrockiego i premiera Donalda Tuska.

"W okresie od 5 kwietnia 2026 r. do 1 października 2026 r. zostaną użyte oddziały i pododdziały Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w celu zapewnienia nienaruszalności granicy państwowej oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego w zasięgu terytorialnym przejść granicznych oraz w strefie nadgranicznej na granicy państwowej z Republiką Federalną Niemiec oraz z Republiką Litewską" – czytamy w postanowieniu ogłoszonym w Monitorze Polskim w Wielki Czwartek (3 kwietnia).

O decyzji prezydenta poinformowała jego kancelaria oraz Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

twitter

Polska angażuje wojsko w ochronę granicy z Niemcami i Litwą

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ) przekazało w oświadczeniu opublikowanym w serwisie X, że na mocy postanowienia prezydenta oddziały Wojska Polskiego będą kontynuować wsparcie Straży Granicznej w ochronie granicy państwowej z Niemcami – w ramach operacji "Bezpieczny Zachód", i z Litwą (operacja "Bezpieczne Podlasie").

"Żołnierze Wojska Polskiego każdego dnia wzmacniają bezpieczeństwo Ojczyzny i zapewniają nienaruszalność granicy państwowej oraz bezpieczeństwo i porządek publiczny w zasięgu terytorialnym przejść granicznych oraz w strefie nadgranicznej" – czytamy w komunikacie.

twitter

W październiku ub. r. szef MSWiA Marcin Kierwiński podpisał rozporządzenie w sprawie przedłużenia tymczasowej kontroli na granicy z Niemcami i Litwą do 4 kwietnia 2026 r. Celem jest kontrola nielegalnego szlaku migracyjnego, który prowadzi z krajów bałtyckich, przez Polskę, do Europy Zachodniej.

