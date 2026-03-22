Zawieszenie prawa do azylu na granicy z Białorusią. Jest nowa decyzja rządu

Zgodnie z opublikowanym w Dzienniku Ustaw rozporządzeniem Rady Ministrów, czasowe ograniczenie prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej na granicy z Białorusią zostało przedłużone na kolejne 60 dni począwszy od 22 marca 2026 r.

"Nadal mamy do czynienia z celową instrumentalizacją migracji przez reżim białoruski. Organizowane są agresywne próby forsowania granicy, ataki na polskich funkcjonariuszy, a także bezpośrednie wsparcie ze strony białoruskich służb. Straż Graniczna nie przyjmuje wniosków o ochronę od osób próbujących nielegalnie przekroczyć granicę w ramach hybrydowej operacji. Dlatego rząd konsekwentnie chroni wschodnią granicę Polski i Unii Europejskiej przed działaniami hybrydowymi oraz grup przestępczych" – przekazała w niedzielę na platformie X rzecznik MSWiA Karolina Gałecka.

twitter

Azyl zawieszony po raz piąty

Rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej na granicy z Białorusią weszło w życie 27 marca 2025 r. Zawieszenie prawa do azylu obowiązuje przez 60 dni, ale za zgodą Sejmu, na wniosek Rady Ministrów, może być przedłużane, co do tej pory stało się już pięciokrotnie.

Rozporządzenie wydawane jest na podstawie tzw. ustawy azylowej, którą rząd przyjął w grudniu 2024 r. Ma ona przeciwdziałać zjawisku wykorzystywania migracji przez Białoruś, która w kooperacji z Rosją i międzynarodowymi grupami przestępczymi organizuje przerzut migrantów do krajów Unii Europejskiej.

Straż Graniczna może przyjmować wnioski o azyl od małoletnich bez opieki osób dorosłych, kobiet w ciąży, a także osób, które mogą wymagać szczególnego traktowania, zwłaszcza ze względu na swój wiek lub stan zdrowia.

Przeciwne przepisom ograniczającym prawo do składania wniosków o ochronę międzynarodową są organizacje społeczne zaangażowane w pomoc uchodźcom.

