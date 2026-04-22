Migranci w Unii Europejskiej. Padł nowy rekord

"Unia Europejska jest domem dla rekordowej liczby osób urodzonych za granicą, która w 2025 roku osiągnęła 64 miliony" – czytamy w raporcie duńskiej Fundacji Rockwoll.

Roczny wzrost w 2025 roku wyniósł 2,1 mln osób, czyli o 500 tys. mniej niż w 2024 roku.

Hiszpania przyjęła jedną trzecią wszystkich migrantów, którzy dotarli do UE

Specjaliści szacują, że w 2010 r. odsetek obywateli UE urodzonych za granicą wynosił 40 mln. Największy wzrost odnotowano w czterech krajach: Niemczech, Francji, Hiszpanii i Włoszech.

Liczba migrantów w Niemczech zwiększyła się z 10,5 mln do 17,7 mln w ciągu ostatnich 15 lat, co stanowi wzrost o prawie 70 proc. Francja i Hiszpania odnotowały wzrost liczby migrantów o mniej niż 10 mln w tym samym okresie, czyli o ok. 30 proc. i 50 proc.

Hiszpania stała się zarazem liderem UE pod względem wzrostu populacji migrantów, odpowiadając za jedną trzecią całkowitego wzrostu liczby migrantów w Unii (około 700 tys. osób) w samym 2025 roku.

Według raportu, średni udział migrantów w całej populacji UE to 14,2 proc., choć w mniejszych krajach członkowskich jest większy: w Luksemburgu to ponad połowa mieszkańców (51,6 proc.), a na Malcie i Cyprze ok. jedna trzecia.

Polska na szarym końcu

Najniższy odsetek migrantów występuje w Europie Wschodniej – nie więcej niż 5 proc. populacji na Słowacji, w Bułgarii i Polsce.

Polska zajęła ostatnie miejsce wśród państw UE pod względem tego wskaźnika, mimo że jest drugim co do wielkości krajem przyjmującym migrantów, z liczbą ok. 1 mln osób – wskazano w analizie. Więcej osób (2,7 mln) przyjmują tylko Niemcy.

Szacunki zawarte w raporcie potwierdzają dane unijnego Eurostatu i Agencji Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR).

