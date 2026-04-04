Migracja "pod kontrolą"? Rząd mówi o sukcesie, dane pokazują rosnący problem

Jednocześnie najnowsze dane służb pokazują rosnącą skalę przestępczości wśród cudzoziemców i nadużyć systemu migracyjnego.

MSWiA: Migracja jest pod kontrolą

"Zero tolerancji dla nielegalnej migracji!" – ogłosiło w Wielką Sobotę w mediach społecznościowych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Resort przekonuje, że "zdecydowana polityka rządu, rekordowe inwestycje w bezpieczeństwo granicy i służba funkcjonariuszy Straży Granicznej" przyniosły wymierne efekty. MSWiA podaje konkretne liczby. Według danych resortu w pierwszym kwartale 2022 roku odnotowano 3 306 prób nielegalnego przekroczenia granicy, podczas gdy w analogicznym okresie 2026 roku było ich już tylko 158. To spadek o niemal 96 proc.

"Migracja jest pod kontrolą, ale nie tracimy czujności" – zapewnia resort. W komunikacie podkreślono także utrzymywanie kontroli na granicach z Niemcami i Litwą oraz dalsze inwestycje w ochronę wschodniej granicy.

Skoro jest tak dobrze, to czemu jest coraz gorzej?

Choć dane dotyczące nielegalnej migracji wyglądają obiecująco, to wskaźniki dotyczące przestępczości wśród cudzoziemców biją rekordy. Z danych za 2025 rok wynika, że obcokrajowcy popełnili w Polsce 28 466 przestępstw, a liczba podejrzanych przekroczyła 17,5 tys. To o około tysiąc więcej niż rok wcześniej. Szczególnie widoczne są problemy w przypadku obywateli Gruzji. Według danych policji w 2024 roku Gruzini popełnili w Polsce 2 714 przestępstw. Służby wskazują również na ich udział w zorganizowanych działaniach, w tym w procederze przemytu migrantów przez Polskę do Niemiec.

Nieprawidłowości dotyczą także rynku pracy i legalności pobytu. Wśród obywateli Kolumbii, których liczba na polskim rynku pracy w ostatnich latach gwałtownie wzrosła, kontrole wykazują dużą skalę naruszeń. W 2025 roku wśród 6 681 skontrolowanych osób aż 1 570 przebywało w Polsce nielegalnie. Jeszcze większy odsetek dotyczył pracy – 1 784 z 3 828 skontrolowanych wykonywało ją nielegalnie.

W odpowiedzi na rosnącą skalę naruszeń rząd zapowiada zmiany w przepisach. Z projektu rozporządzenia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że obywatele Kolumbii, Wenezueli i Gruzji stracą możliwość podejmowania pracy w Polsce w ramach ruchu bezwizowego. Zmiany mają – według rządu – ograniczyć nadużycia i zwiększyć kontrolę nad napływem cudzoziemców.

