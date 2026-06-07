Henry Nowak (18-letni Brytyjczyk o polskich korzeniach) został zadźgany nożem przez Turbana. Kim są Turbany? Turbany to wyznawcy sikhizmu – religii powstałej w XV w. w Indiach w prowincji Pendżab. Sikhizm to mieszanka islamu i hinduizmu. Sikhów nie lubi nikt – ani wyznawcy islamu, ani hinduiści. Sikhowie noszą turbany i uważają się za lepszych. Cała masa sikhów osiedliła się w Wielkiej Brytanii itam też uważają się za lepszych. Natomiast obecny premier Wielkiej Brytanii uważa sikhów za lepszych od białych rdzennych Brytyjczyków.

Premier Wielkiej Brytanii, Keir Starmer, powiedział, że nie zlikwiduje specjalnego przywileju, na podstawie którego Turbanom w Wielkiej Brytanii wolno nosić rytualne noże do podrzynania gardeł i wypruwania flaków. Sikhom wolno nosić ceremonialne noże (o długości ostrza 21 cm), bo te noże są „ceremonialne”, natomiast białym brytyjskim kobietom zabrania się nosić w torebce gazu łzawiącego.

Białe kobiety mogą być bezbronne i gwałcone. Turbany mają mieć możliwość zarżnięcia białego – tyle oznacza wypowiedź brytyjskiego premiera, gdy ją przetłumaczyć na język praktyczny.

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