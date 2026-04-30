Nowe wozy transmisyjne w TV Republika. Stacja ujawnia kulisy

Jak przekazał dyrektor programowy TV Republika Michał Rachoń w mediach społecznościowych, trwają prace, a o ich szczegółach stacja będzie informować regularnie. "Tak jak w wypadku budowy naszych przestrzeni studyjnych w nowej siedzibie będziemy pokazywać na antenie kolejne etapy tych prac" – zaznaczył na portalu X.

twitter

Kolejne pojazdy transmisyjne. Rachoń o nowych zakupach

Dyrektor programowy poinformował, że zamówiono drugi pojazd transmisyjny. "W tej chwili projektowany jest layout wnętrza, czyli układ stanowisk pracy. W wozie transmisyjnym pracować muszą: realizator wizji (kluczowe stanowisko), realizator dźwięku, wydawca, inżynier wozu. W wozie zainstalowane muszą być m.in. miksery obrazu i dźwięku. Sam mikser dźwięku pracujący w tej chwili w naszym studio wart jest 900.000 pln. Miksery obrazu działające w stacji w studio 1 i 2 wraz z oprogramowaniem i obsługującym je serwerem oraz licencjami kosztuje ponad 1.000.000 złotych. Do tego dochodzą koszty łączności (przed nami decyzja dotycząca wyboru technologii: satelitarnej vs internetowej lub obu) oraz koszty realizacji grafiki i koszty budowy torów kamerowych" – czytamy na portalu X. "Po weekendzie majowym zaprezentujemy projekt wnętrza, a po jego zatwierdzeniu rozpoczynamy zabudowę. Tym pracom towarzyszyć będą nasze kamery. Razem z Tomaszem Sakiewiczem i Jarosławem Olechowskim będziemy opisywać i relacjonować ten proces" – dodał.

Okazuje się, że telewizja planuje również zakup trzeciego wozu transmisyjnego. "Ten wóz ma być zbudowany na mniejszym samochodzie (w rodzaju Toyota Hillux), a jego główną funkcjonalnością ma być teleskopowy maszt kamerowy, pozwalający zastąpić drony w miejscach, gdzie zakazane śą loty takimi urządzeniami" – podkreślił Rachoń.

Jak zapowiedział dziennikarz, "jeszcze dzisiaj w programie #Rachoń #Jedziemy pierwsze nagrania z hali, w której wóz pierwszy jest budowany".

Olechowski: Opracowujemy szczegółowy projekt wykonawczy

W środę o zakończeniu prac koncepcyjnych związanych z budową wozów transmisyjnych informował na portalu X szef wydawców Telewizji Republika, Jarosław Olechowski.

twitter

"Teraz opracowujemy szczegółowy projekt wykonawczy i przystępujemy do przebudowy oraz wyposażenia pierwszego – prototypowego pojazdu. Żeby przyspieszyć prace już zamawiamy samochód numer 2" – napisał na portalu X.

Dziennikarz zamieścił również zdjęcie wozu transmisyjnego.

