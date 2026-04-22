Zamieszanie ws. koncesji Republiki. Sakiewicz: Wpłaciliśmy resztę odsetek

Pod koniec lutego Tomasz Sakiewicz poinformował, że Telewizja Republika zapłaciła wszystkie raty tegorocznej koncesji za nadawanie na MUX 8. Wcześniej Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie zgodziła się na rozłożenie opłat na raty.

W połowie stycznia Republika przesłała do KRRiT wniosek o rozłożenie na raty płatności części opłaty koncesyjnej. Przedstawiciele stacji podkreślali, że nieprawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 9 kwietnia 2025 r., który uchylił koncesję nadawcy, spowodował stan niepewności prawnej spółki, co utrudniło prowadzenie działalności oraz planowanie dalszego rozwoju.

Co z zaległościami Telewizji Republika?

Podczas środowego posiedzenia KRRiT zajęła się m.in. wnioskiem Telewizji Republika o umorzenie w całości odsetek z tytułu nieterminowego uiszczenia opłaty koncesyjnej. Spółka została wezwana do przesłania stosownej dokumentacji. Ze względu na to, że nadawca nie przekazał wszystkich niezbędnych dokumentów, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podjęła uchwałę o pozostawieniu wniosku Republiki bez rozpoznania. Oznacza to, że stacja Tomasza Sakiewicza zobligowana jest ostatecznie do uregulowania zaległych zobowiązań.

"Dzisiaj wpłaciliśmy resztę odsetek za koncesję dla TV Republika. KRRiTV sama zaproponowała nam umorzenie tych odsetek w ramach obowiązkowej pomocy de minis [pomoc de minimis to forma wsparcia publicznego przedsiębiorców, która ze względu na małą wartość nie zakłóca konkurencji – przy. red.]. Wszystkie niezbędne dokumenty wysłaliśmy" – poinformował w środę przed godz. 18:00 za pośrednictwem platformy X redaktor naczelny Republiki.

"Mimo to znowu z mediów dowiadujemy się o tym, że czegoś rzekomo nie wypełniliśmy" – dodał Tomasz Sakiewicz i zamieścił potwierdzenie wykonanej operacji bankowej. Chodzi o przelew na rachunek KRRiT na kwotę 142 548,83 zł.

