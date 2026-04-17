Była rzecznik PiS uderza w TV Republika. "Czego się boicie?"

Podczas czwartkowej konferencji prasowej prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zaapelował do zwolenników PiS o wsparcie finansowe. – Przez długie miesiące nie zwracaliśmy się o pomoc do społeczeństwa, ale dzisiaj różnego rodzaju przedsięwzięcia, które podejmujemy, choćby cała operacja związana z naszym kandydatem na premiera, panem Przemysławem Czarnkiem, kosztują. Kosztują też przedsięwzięcia programowe, bardzo liczne spotkania, będą jeszcze campusy młodzieżowe. Krótko mówiąc, mamy bardzo dużo wydatków – mówił.

– Stąd moja bardzo serdeczna prośba do zwolenników Prawa i Sprawiedliwości i szerzej do zwolenników prawicy, do całego obozu patriotycznego, do tych wszystkich, którzy chcą, by Polska wróciła na właściwe tory, żeby pozostała państwem suwerennym, o wpłaty na konto naszej partii – dodał.

PiS prosiło o wpłaty. Republika pokazała kod QR do własnej zbiórki

Konferencję Kaczyńskiego i innych polityków PiS pokazywała Telewizja Republika. Kontrowersje wzbudził sposób relacjonowania wydarzenia. Gdy przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości apelowali o finansowe wsparcie partii, widzowie Republiki zobaczyli na ekranie wielki kod QR, który prowadził do zbiórki na rzecz stacji.

Niektórzy internauci zwrócili uwagę, że sposób pokazania własnego kodu QR przez Republikę mógł sugerować, że jest to kod prowadzący do zbiórki PiS. Zwłaszcza, że w czasie konferencji prasowej rzecznik partii Rafał Bochenek wskazywał na prezentowany kod QR do wpłat na rzecz Prawa i Sprawiedliwości.

Była rzecznik PiS krytykuje Telewizję Republika

"Pytanie do Telewizji Republika: czego się boicie, że zasłaniacie cudzy przekaz własnym? Tworzycie chaos informacyjny, który przypomina walkę o wpływy. Dajcie widzom zobaczyć wszystko i ocenić samodzielnie. Bez manipulacji" – skomentowała za pośrednictwem platformy X Beata Mazurek, była europoseł PiS i była rzecznik tej partii.

