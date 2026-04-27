Fico nie poleci do Moskwy przez Polskę. "Problem przestał istnieć"

Jak poinformował w poniedziałek szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski, sprawa przelotu "przestała istnieć".

Polski MSZ analizował dokumenty

Jeszcze tydzień temu Polska otrzymała od strony słowackiej formalny wniosek o zgodę na przelot samolotu z premierem Słowacji na pokładzie. – Polska otrzymała od strony słowackiej wniosek o zgodę na przelot samolotu premiera Roberta Ficy do Moskwy. Analizujemy dokumenty – informował wówczas rzecznik MSZ Maciej Wewiór. Ostatecznie jednak decyzja nie będzie konieczna. – Wedle mojej bieżącej wiedzy ten problem przestał istnieć – powiedział w poniedziałek minister Sikorski podczas konferencji prasowej, nie podając szczegółów. Z ustaleń dyplomatycznych wynika, że jeśli Fico zdecyduje się na podróż do rosyjskiej stolicy, wybierze trasę omijającą Polskę.

Polska nie była jedynym krajem, przed którym stanęła kwestia zgody na przelot. Wcześniej jednoznaczne stanowisko zajęły państwa bałtyckie. Estonia, Litwa i Łotwa odmówiły udostępnienia swojej przestrzeni powietrznej dla słowackiego premiera. Szef estońskiej dyplomacji Margus Tsahkna argumentował, że "żaden kraj nie może wykorzystywać naszej przestrzeni powietrznej do zacieśniania więzi z Rosją w czasie, gdy Moskwa nadal łamie normy międzynarodowe i dopuszcza się agresji wobec Ukrainy".

Decyzje Wilna i Rygi spotkały się z ostrą reakcją samego Ficy. – Litwa i Łotwa już nas poinformowały, że nie pozwolą nam przelecieć przez ich terytorium w drodze do Moskwy – mówił premier Słowacji. – Państwa członkowskie Unii Europejskiej nie pozwalają premierowi innego państwa członkowskiego latać nad ich terytoriami – dodawał krytycznie.

Alternatywna trasa do Moskwy

Wobec zamknięcia przestrzeni powietrznej przez część państw regionu słowacki rząd zapowiedział poszukiwanie alternatywnej trasy. Wszystko wskazuje na to, że właśnie taki scenariusz zostanie zrealizowany, co sprawia, że Polska nie będzie musiała zajmować oficjalnego stanowiska.

Podróż Ficy ma związek z obchodami Dzień Zwycięstwa, które przypadają 9 maja w Moskwa. Uroczystości te upamiętniają zakończenie II wojny światowej w Europie i zwycięstwo nad III Rzeszą, określane w Rosji jako "Wielka Wojna Ojczyźniana".

Czytaj też:

Fico chce lecieć do Moskwy przez Polskę. MSZ: Analizujemy dokumenty