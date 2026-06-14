Kościół świętego spokoju. Wywiad z ks. Kobylińskim

RYSZARD GROMADZKI: Polska, podobnie jak inne kraje Zachodu, skazana jest na nieodwracalną laicyzację, a masowe odwrócenie się Polaków od Kościoła doprowadzi do jego marginalizacji?

KS. PROF. ANDRZEJ KOBYLIŃSKI: Wszystko na to wskazuje. Co więcej, to nie jest sprawa przyszłości, ale częściowo już teraźniejszości. Obecnie w naszym krają dokonują się głębokie procesy ateizacji i sekularyzacji. Wydaje się, że ich dalszy rozwój jest nieuchronny. Negatywne konsekwencje tych procesów będą bardzo podobne do tego, co wydarzyło się wcześniej w wielu innych krajach na świecie. Należy podkreślić, że polskie społeczeństwo jest wciąż najbardziej religijne w Europie. Jeśli nawet mówimy o kryzysie wiary w naszym kraju, to spadamy z bardzo wysokiego poziomu religijności. Z jednej strony przejawia się to we wciąż wysokim odsetku Polaków uczestniczących w praktykach religijnych, deklarujących wiarę w Boga czy w życie wieczne. Z drugiej strony zajmujemy nie tylko pierwsze miejsce w Europie, lecz także na świecie, gdy chodzi o tempo zachodzących procesów sekularyzacji i ateizacji. Nie ma takiego drugiego kraju na świecie, w którym procesy utraty wiary i spadku religijności wśród ludzi młodych, w porównaniu z religijnością ludzi starszych, zachodziłyby tak szybko jak w Polsce.