"Rozmawiałem z merem Kliczko w tej sprawie". Trzaskowski: My także postanowiliśmy pomóc

W ubiegłym tygodniu Wołodymyr Zełenski ogłosił stan wyjątkowy. Rosyjskie ataki na infrastrukturę energetyczną zrujnowały wszystkie konwencjonalne krajowe elektrownie. We wtorek prezydent Ukrainy poinformował, że zwołał specjalną naradę poświęconą sytuacji w kraju.

Najtrudniejsza sytuacja jest w Kijowie i regionie, gdzie w jednym z ostatnich nalotów drony Shahed uderzyły w obiekt energetyczny. Zełenski przyznał, że działania ukraińskich sił powietrznych przeciwko rosyjskim bezzałogowcom są obecnie niewystarczające.

Warszawa pomaga Kijowowi

W piątek Rafał Trzaskowski przekazał, że kontaktował się z merem Kijowa Witalijem Kliczką. W rozmowie padła prośba o dostarczenie generatorów prądu. Warszawa postanowiła odpowiedzieć na to wezwanie.

– Wszyscy obserwujemy to, co się dzieje w tej chwili w Ukrainie: bestialskie ataki Rosjan na infrastrukturę krytyczną, na ukraińskie miasta, które powodują ofiary cywilne, ale również doprowadziły do tego, że duża część Kijowa jest odcięta od dostaw energii (...) My postanowiliśmy pomóc. Przede wszystkim potrzebne są generatory, to są informacje z Kijowa. I dlatego te generatory dzisiaj zawieziemy do Kijowa. Za mną widać pięć pojazdów, na których jest 90 generatorów – powiedział Trzaskowski.

Prezydent stolicy podziękował miejskim spółkom za zaangażowanie się w akcję oraz straży pożarnej za pomoc w organizacji transportu do Kijowa.

– Jesteśmy oczywiście w warszawskich wodociągach, ale to też nasze spółki związane z tramwajami, z autobusami, które pomogły nam ten sprzęt kupić. Bardzo różne generatory, również takie przemysłowe, które są w stanie zapewnić energię dla szpitali, jak również te mniejsze. To są dokładnie te zapotrzebowania, które określił mer Kliczko i dzisiaj ten transport dotrze do Kijowa – powiedział samorządowiec.

Czytaj też:

6-latek ofiarą wypadku w Warszawie. Trzaskowski złożył deklaracjęCzytaj też:

Radni KO uderzają w Trzaskowskiego. "Wnosimy o zakaz zwężania ulic w Warszawie"