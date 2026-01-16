Radni KO uderzają w Trzaskowskiego. "Wnosimy o zakaz zwężania ulic w Warszawie"

Tym razem mocny sygnał płynie z Pragi-Południe, gdzie rada dzielnicy oficjalnie zażądała zakazu zwężania ulic i likwidowania miejsc parkingowych. Co szczególnie wymowne, za takim stanowiskiem głosowali również radni Koalicji Obywatelskiej, czyli formacji, z której wywodzi się prezydent stolicy.

"Rozumiemy, że jako radni Koalicji Obywatelskiej powinniśmy wspierać prezydenta, ale…"

Jak podaje "Gazeta Wyborcza", podczas wtorkowej sesji radni Pragi-Południe (gdzie KO ma większość) zgłosili uwagi do projektu Strategii #Warszawa2040+, dokumentu mającego wyznaczyć kierunki rozwoju miasta na kolejne 20 lat. Strategia ma zastąpić #Warszawa2030 i współgrać z Planem Ogólnym, stawiając na "zrównoważony rozwój". Tyle że w oczach wielu mieszkańców stolicy "zrównoważenie" oznacza dziś po prostu: mniej miejsc parkingowych, więcej korków i utrudnienia na co dzień. – Rozumiemy, że jako radni Koalicji Obywatelskiej powinniśmy wspierać prezydenta, ale pomysł zwężania ulic jest po prostu absurdalny i nie chcemy tego w naszej dzielnicy – mówił jeden z radnych.

W przyjętym stanowisku rada dzielnicy wskazała konkretne ulice, które mają być objęte zakazem zwężania i ograniczania parkowania. Chodzi o kluczowe ciągi komunikacyjne, jak aleja Waszyngtona, ulica Ostrobramska, ulica Grochowska, aleja Stanów Zjednoczonych oraz ulica Fieldorfa Radni podkreślają, że te trasy pełnią strategiczną funkcję nie tylko dla dzielnicy, ale dla całej prawobrzeżnej Warszawy. Ich zdaniem zwężanie jezdni i usuwanie miejsc postojowych prowadzi chociażby do pogorszenia płynności ruchu i przerzucania tranzytu na ulice lokalne.

Radni domagają się także zmian dla pieszych

Wśród postulatów znalazł się również wniosek o uzupełnienie kładek i przejść podziemnych o przejścia naziemne, dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, seniorów, jak również rodzin z dziećmi. Zdaniem radnych, obecne rozwiązania często obniżają dostępność przestrzeni publicznej i utrudniają codzienne funkcjonowanie mieszkańcom.

Rada dzielnicy zwróciła też uwagę na brak czytelnego rozdzielenia ruchu pieszego i rowerowego. W stanowisku pojawił się postulat lepszego lokalizowania i oznakowania przejść dla pieszych w obrębie ciągów pieszo-rowerowych – szczególnie w miejscach, gdzie ruch pieszy przecina się z rowerowym. Radni argumentują, że obecny chaos prowadzi do konfliktów i zwiększa ryzyko wypadków w miejscach o dużym natężeniu ruchu.

