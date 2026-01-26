Zima zaskoczyła polskie koleje. PKP wydało komunikat

Zima daje się we znaki PKP.. W poniedziałek część pociągów zostało odwołanych, inne jadą objazdami, albo są wstrzymane. Koleje mierzą się bowiem z gołoledzią, śniegiem i deszczem. "Przed planowaniem podróży zaleca się sprawdzenie rozkładu jazdy oraz zapoznanie się z ewentualnymi zmianami w kursowaniu pociągów" — podkreśla w oświadczeniu PKP PLK.

PKP walczy z zimą

Problemy występują przede wszystkim w północnej i środkowej części kraju, gdzie na skutek opadów i niskiej temperatury pojawiła się gołoledź. Wstrzymano ruch pociągów w obu kierunkach na trasach: Poznań Główny — Frankfurt (Oder), Poznań Główny — Wrocław Główny, Rzepin — Szczecin Główny oraz Poznań Główny — Szczecin Główny.

PKP Intercity podało, że pociąg "Mamry" kursujący na linii Wrocław Główny — Olsztyn Główny zostanie skierowany objazdem przez Krotoszyn, Ostrów Wielkopolski i Jarocin. Jednocześnie nie będzie zatrzymywał się na stacjach: Wrocław Mikołajów, Oborniki Śląskie, Żmigród, Rawicz, Leszno oraz Kościan.

To jednak nie wszystkie utrudnienia. Pasażerowie pociągu "Żuławy" na trasie Olsztyn Główny — Szczecin Główny muszą liczyć się z koniecznością przesiadek. Natomiast na odcinku Gdynia Główna — Szczecin Główny odwołano kurs, a podróżnym umożliwiono przejazd pociągiem IC "Bryza" relacji Olsztyn Główny — Szczecin Główny.

Całkowicie odwołano również pociąg "Zamoyski" kursujący na trasie Kołobrzeg — Piła Główna.

PKP: Mogą wystąpić utrudnienia

"W związku z wydanymi przez IMGW ostrzeżeniami pogodowymi mogą wystąpić utrudnienia i opóźnienia pociągów. Przed planowaniem podróży zaleca się sprawdzenie rozkładu jazdy oraz zapoznanie się z ewentualnymi zmianami w kursowaniu pociągów" — informuje PKP.

Również warszawska SKM informuje o problemach. "Z powodu awarii taboru Kolei Mazowieckich na stacji Warszawa Zachodnia, peron 9, pociąg SKM linii S4 nr 11304/5 ze stacji Zegrze Południowe do stacji Piaseczno pojedzie z pominięciem odcinka Warszawa ZOO — Warszawa Wola, przez dalekobieżną linię średnicową oraz stację Warszawa Centralna, z zatrzymaniem na każdym przystanku po trasie przejazdu" – przekazano w komunikacie.

Czytaj też:

Pociąg wypadł z torów. "Maszyniści już od godziny 18:00 zgłaszali problemy"Czytaj też:

Dlaczego Polska kupuje niemiecki "złom"? "Prawda jest gorsza, niż myślicie"