"Ciężarówki już załadowane". Rząd uruchamia rezerwy RARS dla Ukrainy

Jak poinformowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w mediach społecznościowych, decyzją premiera Donalda Tuska z rezerw Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS), Kijowowi zostanie przekazanych 379 generatorów i 18 nagrzewnic.

"Polski sprzęt pomoże cywilom w Kijowie i innych miastach"

"W obliczu ataków na infrastrukturę energetyczną i trudnej zimy, polski sprzęt pomoże cywilom w Kijowie i innych miastach przetrwać najbliższe miesiące" – przekazało MSWiA na portalu X.

Resort poinformował również, że działania logistyczne już trwają. "Ciężarówki są już załadowane i wyjeżdżają z magazynów rządowych. Pierwszy transport jest już w drodze, kolejne ruszają w najbliższych dniach" – czytamy we wpisie. Podkreślono przy tym, że "w walce z mrozem liczy się każda godzina, by chronić życie cywilów". MSWiA zaznaczyło też, że skala pomocy jest większa: "Łącznie z zasobami UE i Warszawy wysyłamy ponad 900 urządzeń. Solidarność w działaniu!".

90 generatorów od Trzaskowskiego po rozmowie z merem Kliczką

W działania pomocowe włączyła się równolegle również Warszawa. Prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował w piątek, że w tej sprawie kontaktował się z merem Kijowa Witalijem Kliczką. – Rozmawiałem z merem Kliczko w tej sprawie – przekazał Trzaskowski, dodając: – My także postanowiliśmy pomóc. Prezydent Warszawy podkreślił, że z Kijowa płyną jasne sygnały o najpilniejszych potrzebach. – Przede wszystkim potrzebne są generatory, to są informacje z Kijowa – zaznaczył. W efekcie stolica zdecydowała o przekazaniu 90 generatorów prądu.

Jak dodał, przekazywany sprzęt obejmuje zarówno mniejsze urządzenia, jak i generatory przemysłowe. – Bardzo różne generatory, również takie przemysłowe, które są w stanie zapewnić energię dla szpitali, jak również te mniejsze – wskazał, podkreślając, że są to "dokładnie te zapotrzebowania, które określił mer Kliczko".

