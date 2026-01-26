Dwa nowe projekty ws. DSA. Resort ujawnia

Projekty ustaw zostały już przekazane do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

"Bezpieczny internet i ochrona użytkowników platform są dla nas priorytetem. Weto prezydenta nie może powstrzymać wdrożenia tych rozwiązań, dlatego składamy do wykazu prac legislacyjnych dwa projekty ustaw implementujących europejski Akt o usługach cyfrowych. Pozostajemy jednocześnie otwarci na dialog i dalsze konsultacje projektu, w tym współpracę z Kancelarią Prezydenta" – powiedział wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski, cytowany w komunikacie.

Polska jednym z wyjątków na tle UE

Polska pozostaje jednym z nielicznych krajów Unii Europejskiej, które nie wdrożyły tych przepisów. Dalsze opóźnianie może skutkować nałożeniem na Polskę wielomilionowych kar finansowych, zaznaczono.

Pierwszy projekt ustawy dostosowuje krajowy porządek prawny do wymogów DSA. Wskazuje prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej jako koordynatora ds. usług cyfrowych. Koordynator będzie pełnił funkcję krajowego organu odpowiedzialnego za nadzór nad stosowaniem DSA, współpracę z Komisją Europejską, Radą Usług Cyfrowych oraz właściwymi organami innych państw członkowskich. Projekt przyznaje prezesowi UKE kompetencje kontrolne i sankcyjne, a także określa zasady certyfikacji podmiotów pozasądowego rozstrzygania sporów, zaufanych podmiotów sygnalizujących oraz zweryfikowanych badaczy. W zadania nadzorcze włączeni są również prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, przekazano.

Drugi projekt ustawy ustanawia krajową procedurę wydawania nakazów uniemożliwienia dostępu do treści nielegalnych w rozumieniu DSA. Procedura ta dotyczy treści, których rozpowszechnianie może wyczerpywać znamiona najpoważniejszych czynów zabronionych określonych w przepisach prawa karnego, w tym m.in. przestępstw o charakterze terrorystycznym, handlu ludźmi, ciężkich przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstw z nienawiści, poważnych przestępstw seksualnych, oszustw oraz nielegalnego obrotu towarami i usługami. Projekt jednocześnie wprowadza silne gwarancje proceduralne: prawo do sprzeciwu do sądu powszechnego oraz brak rygoru natychmiastowej wykonalności. Wprowadzone zostaną również mechanizmy przywracania dostępu do treści w przypadku błędnego zablokowania przez platformę, podano.

Czym jest DSA?

Państwa członkowskie Unii Europejskiej są zobowiązane do przyjęcia krajowych przepisów zapewniających stosowanie i egzekwowanie DSA, w szczególności poprzez wyznaczenie właściwych organów, procedur nadzoru oraz mechanizmów ochrony praw użytkowników.

DSA to unijne rozporządzenie, które ustanawia wspólne zasady odpowiedzialności platform internetowych w całej UE. Jego celem jest stworzenie bezpieczniejszego i bardziej przejrzystego środowiska online przy jednoczesnej ochronie wolności słowa. Wzmacnia prawa użytkowników, wprowadzając większą przejrzystość zasad moderacji treści, obowiązek uzasadniania decyzji o ich usunięciu oraz jasne reguły dotyczące działania algorytmów i reklam.

Nakłada też szczególne obowiązki na największe platformy, zobowiązując je do ograniczania systemowych zagrożeń w internecie.

